Shutdown v USA ochromil letiská: Meškajú lety, zamestnanci nedostali výplaty a hrozí chaos

Americký minister dopravy Sean Duffy a republikánski lídri v Kongrese vo štvrtok varovali pred možnými problémami na amerických letiskách. Hrozí totiž, že odstávka vlády, tzv. shutdown, ktorý sa začal 1. októbra, sa môže natiahnuť do novembra a počet zrušených letov sa môže zvýšiť, keď pracovníci riadenia letov nedostanú výplatu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Pozastavené financovanie federálnych inštitúcií a programov v USA ochromilo verejné služby. Približne 13.000 pracovníkov riadenia letovej prevádzky a zhruba 50.000 zamestnancov Správy bezpečnosti dopravy na budúci týždeň prvýkrát nedostane výplatu.
„Nemôžem vám zaručiť, že váš let bude načas. Nemôžem vám zaručiť, že váš let nebude zrušený. Bude to závisieť od toho, či zamestnanci riadenia letovej prevádzky prídu do práce,“ povedal Duffy na tlačovej konferencii v Kapitole a vyzval ich, aby pokračovali v práci.
Minulý týždeň sa absencia pracovníkov riadenia letovej prevádzky podieľala 53 % na meškaní letov od začiatku shutdownu v porovnaní s bežnými 5 %, vyhlásil.
Predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson pripomenul, že Federálny úrad pre letectvo nemá zdroje na ich zaplatenie. Vyzval demokratov, aby schválili legislatívu na opätovné otvorenie vlády.
Jadrom sporu v súvislosti s odstávkou vlády je ukončenie dotácií na zdravotnú starostlivosť, tzv. Obamacare.
Demokrati odmietajú poskytnúť hlasy, ktoré republikáni potrebujú na opätovné otvorenie federálnych agentúr a úradov, pokiaľ sa obe strany nedohodnú na predĺžení Obamacare, keďže ich platnosť sa končí a milióny Američanov tak prídu o zdravotné poistenie.
Republikánsky líder Senátu John Thune ponúkol demokratom hlasovanie o zachovaní končiacich dávok, ale prezident USA Donald Trump trval na tom, že s demokratmi nebude rokovať, kým sa shutdown neskončí. Prezident v piatok (24. 10.) odchádza na niekoľkodňovú cestu do Ázie.
Vzhľadom na to, že patová situácia trvá už štvrtý týždeň, republikáni aj opoziční demokrati čelia rastúcemu tlaku na jej ukončenie.
Trumpova administratíva sa pripojila k republikánom v Kongrese a varovala, že rastúca absencia pracovníkov na letiskách by mohla spôsobiť chaos. „Ako všetci vieme, blíži sa sviatočná sezóna a sme uprostred vrcholu futbalovej sezóny. Toto je pre USA špičkový čas cestovania,“ povedal na tlačovej konferencii Johnson.
To, že zamestnanci letiska sa namiesto práce bez platu hlásili ako chorí, čo viedlo k výrazným meškaniam letov, bolo hlavným faktorom, ktorý prispel k ukončeniu shutdownu v roku 2019, ktorý trval 35 dní a bol doteraz najdlhší.
Johnson upozornil, že zamestnanci letiska po skončení dlhej služby nastupujú do druhej práce ako vodiči Uberu alebo doručujú jedlo, aby si zarobili.
„Čím dlhšie bude odstávka trvať a čím menej riadiacich letovej prevádzky prichádza do práce, tým viac je ohrozená bezpečnosť amerického ľudu,“ varoval.