Sereď: Most ponad železnicu zostane pre automobilovú dopravu uzavretý

Foto: TASR

Most ponad železnicu v Seredi v okrese Galanta zostáva aj po jeho podopretí uzavretý pre automobilovú dopravu. Povolená je len cyklistická a pešia doprava. Na jeseň tohto roka by mala Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa nového mosta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Sereď Zuzana Slahučková.

Most je v havarijnom stave, od roku 2019 na ňom bola obmedzená premávka nákladných áut a autobusov, ktoré museli využívať obchádzkovú trasu. V máji 2023 bol most na základe výsledkov mimoriadnej prehliadky uzavretý pre všetku dopravu. Slovenská správa ciest vykonala bezpečnostné podopretie mosta, aby sa mohla obnoviť premávka vlakov a most mohli využívať chodci a cyklisti.

Posúdenie statiky mosta expertom ukázalo, že súčasný stav by umožnil prejazd jediného vozidla do 3,5 tony pri maximálnej rýchlosti desať kilometrov za hodinu. „K tomu by bolo treba zabezpečiť maximálne dodržiavanie tohto pravidla nepretržitou kontrolou prejazdu. Takto nastavený režim by však nijako nevyriešil dopravnú situáciu v Seredi,“ uvádza sa v stanovisku SSC, o ktorom informovalo mesto Sereď.

Komplexná oprava mosta by sa mohla začať najneskôr do júna 2025

Slovenská správa ciest zabezpečila kompletnú dokumentáciu, projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na výstavbu nového mosta. Avizuje, že príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania zhotoviteľa nového mosta v Seredi je vo finálnej fáze a bude vyhlásené na jeseň tohto roku. Komplexná oprava mosta by sa mohla začať najneskôr do júna 2025. Počas výstavby má byť most úplne uzavretý na jeden rok, k dispozícii bude iba pešia lávka.

Primátor Serede Ondrej Kurbel na stretnutí s generálnym riaditeľom SSC Norbertom Polievkom vyjadril nespokojnosť s tým, ako sa situácia vyvinula a akým tempom je problém zatvoreného mosta v Seredi riešený. Okrem iného volá po čo najskoršom podpise zmluvy medzi Slovenskou správou ciest a realizátorom prác.