Samojazdiacich áut sa zrejme nedočkáme: Tesla potichu zmenila kľúčovú definíciu!

Samojazdiace autá boli dlhé roky symbolom budúcnosti dopravy. Vizionári, technologické firmy aj automobilky sľubovali, že v priebehu niekoľkých rokov budeme sedieť v aute, ktoré nás samo bezpečne odvezie do cieľa, zatiaľ čo si my budeme čítať knihu, pozerať film alebo dokonca spať.
Očakávania boli obrovské. Autonómne vozidlá mali priniesť revolúciu v bezpečnosti, znížiť počet nehôd, odbúrať dopravné zápchy a otvoriť dvere úplne novému spôsobu cestovania. Realita je však zložitejšia. Hoci technológie pokročili a mnohé autá už dnes dokážu samostatne zaparkovať, udržiavať rýchlosť či jazdiť v pruhu, k úplnej autonómii sme sa zatiaľ nedostali. A vyzerá to tak, že sa ani nedostaneme. Minimálne nie od Tesly, ktorá sľubovala, že tento moment je za rohom.
Ako informuje web Electrek, Tesla urobila zásadnú zmenu vo význame pojmu Full Self-Driving (FSD), čím sa fakticky vzdala pôvodného sľubu úplnej autonómnej jazdy. Od roku 2016 firma tvrdila, že všetky jej vozidlá budú schopné jazdiť samostatne bez dohľadu vodiča. Na základe toho predávala balík FSD za sumy až do 15-tisíc dolárov s prísľubom, že autonómia príde prostredníctvom softvérových aktualizácií.
Takmer o desať rokov neskôr Tesla potvrdila, že autá vyrobené medzi rokmi 2016 a 2023 nemajú potrebný hardvér na dosiahnutie sľubovanej autonómie. Napriek tomu automobilka balík premenovala na „Full Self-Driving (Supervised)“, teda verzia, ktorá si vyžaduje neustály dohľad vodiča. V zmluvných podmienkach Tesla výslovne uvádza, že FSD vozidlo nerobí autonómnym.
Nabaliť sa na tom môže aj Musk
Kontroverziu ešte zvýšil nový návrh odmeňovacieho balíka pre Elona Muska, ktorý môže mať hodnotu až 1 bilión dolárov. Jedným z míľnikov je dosiahnuť 10 miliónov aktívnych FSD predplatiteľov. Lenže Tesla zmenila definíciu FSD – už nejde o sľub samostatne jazdiaceho auta, ale o pokročilý jazdný systém schopný plniť určité dopravné úlohy s podobnou funkcionalitou.
Takáto široká a vágne formulovaná definícia umožňuje, aby sa súčasná verzia FSD, ktorá vyžaduje dohľad vodiča, považovala za splnenie cieľa. Tým sa pôvodná vízia, že vodič môže zaspať a auto ho samo dovezie do cieľa, vytratila.
Ďalším signálom zmeny stratégie je cena. Musk kedysi tvrdil, že FSD bude postupne drahšie, ako sa bude blížiť k autonómii. Opak je pravdou. Od roku 2023 Tesla znížila cenu o sedem tisíc dolárov, čo sa zhoduje s poklesom predaja áut.
Odborníci a médiá upozorňujú, že ide o prípad, ktorý môže patriť k najväčším príkladom klamlivej reklamy v automobilovom priemysle. To, čo sa roky predávalo ako revolučná autonómia, je dnes len bežný ADAS systém – teda pokročilý asistenčný systém vodiča, aký ponúkajú aj iné automobilky.