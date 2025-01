Ryanair v Bratislave poriadne prekvapil: Okrem nových liniek pridáva ďalšie lietadlo a nových zamestnancov!

Zobraziť galériu (9) Lietadlo Boeing 737 MAY 8-200 spoločnosti Ryanair. Foto: SITA/AP

Tohtoročná letná letová sezóna bude na najväčšom slovenskom letisku o poznanie živšia, ako tie predošlé. Postará sa o to najmä najväčší letecký prepravca v krajine, ktorým je írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair. Svoje rozhodnutie pritom opiera aj ústretovosť slovenskej vlády.

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair tento rok podstatne zväčší svoju slovenskú stopu. Na tohtoročnú letnú letovú sezónu totiž oznámila pridávanie viacerých zaujímavých leteckých liniek so svojej bratislavskej bázy. Čo je však zrejme ešte podstatnejšie, rozhodla sa aj k výraznému rozšíreniu celej svojej základne v našom hlavnom meste.

Ryanair totiž oznámil aj pridanie nového lietadla do bratislavskej bázy, čo spoločnosť sama definuje ako novú 100-miliónovú investíciu do svojho podnikania na Slovensku. Zároveň oznámila, že v Bratislave rozšíri počet zamestnancov o ďalších 30 ľudí.

Nový stroj by mal byť na Letisku M. R. Štefánika bázovaný od októbra tohto roka. Celkovo tak bude mať najväčší letecký prepravca v Európe v Bratislave situované už tri lietadlá s posádkami a celkovo bude u nás priamo zamestnávať 90 ľudí.

Využívate služby leteckej spoločnosti Ryanair? Áno Nie Odoslať odpoveď

Spoločnosť svoje rozhodnutie pritom odôvodňuje aj ústretovosťou slovenskej vlády. Po rokovaniach s rezortmi dopravy a cestovného ruchu, ako aj samotným bratislavským letiskom, padla totiž dohoda na znížení letiskových poplatkov pre všetkých prepravcov v Bratislave.

„Táto vzrušujúca investícia od Ryanairu v Bratislave na nadchádzajúce leto je priamym výsledkom práce bratislavského letiska a slovenskej vlády na znížení prístupových nákladov posilnením efektivity v letiskových poplatkoch a poplatkoch riadenia letovej prevádzky,“ uvádza spoločnosť vo svojom vyhlásení.

Ryanair, ako líder v oblasti nízkonákladovej leteckej prepravy, pritom dlhodobo volá po znižovaní letiskových poplatkov na európskych letiskách. Slovenská vláda a bratislavské letisko podľa obchodného riaditeľa firmy Jasona McGuinnessa „rozpoznali dôležitosť dosahovania nákladovej efektívnosti na stimuláciu investícií“. „Vďaka ich úsiliu môže Ryanair dnes oznámiť túto prírastkovú investíciu pre Bratislavu vo výške 100 miliónov amerických dolárov,“ dodal.

Päť nových liniek, o štvrtinu viac cestujúcich

V konečnom dôsledku tak Ryanair už túto letnú letovú sezónu otvorí z Bratislavy až 5 nových liniek. Po novom bude lietať do talianskeho Bari, poľského Gdansku, na grécky ostrov Skiathos a hlavné mesto dostane aj priame letecké spojenie do chorvátskeho Zadaru. Ryanair zároveň oznámil, že po novom bude tiež lietať na hlavné milánske letisko Malpensa, čím nahradí doterajšiu linku na menšie letisko Miláno-Bergamo.

Zobraziť galériu (9) Ryanair v roku 2025 rozšíruje v Bratislave svoju bázu. Zdroj: facebook.com/ryanair

Ako ďalej dodáva vo vyhlásení bratislavské letisko, tri nové letecké linky s odletom z Bratislavy pribudnú od začiatku platnosti letného letového poriadku pre rok 2025, teda od 30. marca, resp. 1. apríla. V letectve sa mení letový poriadok so zmenou času. Dve linky, do chorvátskeho Zadaru a na grécky Skiathos, sú v pláne ako sezónne v období od júna do septembra.

Na milánske letisko Malpensa bude Ryanair z Bratislavy lietať 6-krát týždenne, každý deň okrem stredy. Lety do Gdanska sú plánované s frekvenciou 3-krát týždenne a to v utorok, štvrtok a v sobotu. Do Bari, Zadaru a na Skiathos sa bude lietať 2-krát týždenne.

Írsky nízkonákladový prepravca tak bude počas leta 2025 prevádzkovať z Bratislavy celkovo 24 pravidelných leteckých liniek, pričom vlani ich bolo spolu 21. Tento rok pritom plánuje z hlavného mesta Slovenska prepraviť až vyše 1,1 milióna cestujúcich, čo by znamenalo nárast o štvrtinu. Lety z Bratislavy bude zabezpečovať svojimi lietadlami typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 cestujúcich.