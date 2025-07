Ryanair prekonal očakávania: Zisk v 1. kvartáli vyskočil na rekordných 820 miliónov eur

Lietadlo Boeing 737 MAY 8-200 spoločnosti Ryanair. Foto: SITA/AP

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila za 1. kvartál súčasného obchodného roka viac než zdvojnásobenie čistého aj prevádzkového zisku. Výsledky podporili vyššie ceny leteniek a zároveň rast počtu cestujúcich. V pondelok zverejnené údaje aerolínií priniesli agentúry DPA, AFP a Reuters.

Ryanair uviedol, že čistý zisk za 1. štvrťrok obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahol 820 miliónov eur. To je viac než dvojnásobok v porovnaní so ziskom na úrovni 360 miliónov eur za 1. kvartál 2024/2025. Výsledky výrazne prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom zisku na 716 miliónov eur.

Na viac než dvojnásobok úrovne spred roka vzrástol aj zisk pred zdanením. Dosiahol 930 miliónov eur, zatiaľ čo pred rokom predstavoval zhruba 400 miliónov eur. Podobne aj prevádzkový zisk sa zvýšil z 365,7 milióna na 913,3 milióna eur.

Prevádzkové tržby dosiahli 4,34 miliardy eur oproti 3,63 miliardy eur v 1. kvartáli obchodného roka 2024/2025. Prispelo k tomu zvýšenie počtu cestujúcich a cien leteniek. Počet pasažierov vzrástol v 1. štvrťroku medziročne o 4 % na 57,9 milióna a priemerná cena leteniek sa zvýšila o 21 %.

Spoločnosť zároveň oznámila, že výsledky ovplyvnil aj fakt, že veľkonočné sviatky pripadli tento rok na apríl. Tento faktor sa odrazil aj na výsledkoch za 1. štvrťrok 2024/2025, keďže v minulom roku boli tieto sviatky v marci.