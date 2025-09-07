Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!

Ryanair zavádza nové zmeny, s ktorými nie všetci súhlasia. Od 3. novembra 2025 už cestujúci tejto nízkonákladovej spoločnosti nebudú môcť použiť vytlačený papierový palubný lístok. Namiesto toho sa budú musieť pri nástupe na palubu preukázať digitálnym palubným lístkom v aplikácii myRyanair.
Podľa spoločnosti ide o krok, ktorý má priniesť lepšiu zákaznícku skúsenosť, znížiť náklady na letiskové check-in poplatky a ušetriť viac než 300 ton papiera ročne. Viac než 80 percent z 200 miliónov pasažierov Ryanairu už dnes používa mobilnú aplikáciu, čo firme umožňuje postupne prejsť na plne digitálny proces.
Čo ak stratíte mobil alebo sa vám vybije batéria?
Šéf Ryanairu Michael O’Leary v rozhovore pre The Independent upokojil obavy cestujúcich:
- ak sa vám vybije batéria alebo stratíte mobilný telefón, ale už ste si urobili online check-in, spoločnosť vám zadarmo vydá náhradný papierový palubný lístok na letisku,
- ak je váš mobil nedostupný a nedá sa zapnúť, pracovníci pri bráne budú mať aj tak informáciu o vašom poradovom čísle a pustia vás na palubu.
Dôležité teda je, aby si cestujúci urobili online check-in ešte pred príchodom na letisko. Ryanair už v súčasnosti vyžaduje online check-in namiesto odbavenia na letisku, inak hrozí cestujúcim pokuta 30 až 55 libier (cca 35 až 58 eur). Teraz budú mať o jeden dôvod navyše, aby tak urobili ešte doma.
Uprednostňujete pri cestovaní lietadlom papierové palubné lístky?
Napriek novým pravidlám od novembra budú niektoré krajiny stále vyžadovať papierový palubný lístok, konkrétne Maroko a Albánsko. Albánske úrady by mali od marca 2026 prejsť na digitálnu verziu, no v Maroku papier zostáva povinný.
Najväčšia kritika prichádza od starších ľudí alebo pasažierov, ktorí nie sú zvyknutí používať smartfóny. Ryanair tvrdí, že riešením je pomoc rodiny alebo priateľov pri stiahnutí palubného lístka do aplikácie. Po online check-ine budú mať navyše cestujúci k dispozícii asistenciu priamo na letisku.
Prečo Ryanair robí tento krok?
Podľa marketingového riaditeľa Dara Bradyho ide o posun, ktorý má cestovanie urobiť rýchlejším, ekologickejším a modernejším. Cestujúci budú mať v aplikácii k dispozícii:
- aktuálne informácie o termináli a čísle gate,
- informácie a aktualizácie o letoch v reálnom čase,
- notifikácie počas prípadných meškaní,
- alternatívne lety či možnosti ubytovania,
- funkciu Order to Seat (objednávky jedla a nápojov priamo z miesta na palube).
Tento krok môže byť pre pasažierov spočiatku nepríjemný, no Ryanair ho obhajuje tým, že sa podobne digitalizoval aj predaj lístkov na koncerty, športové podujatia či železničnú dopravu. Spoločnosť očakáva, že do desiatich rokov prepraví až 300 miliónov pasažierov ročne a plne digitálne procesy sú kľúčom k zvládnutiu tohto rastu.