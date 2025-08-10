Ruský letecký priemysel v kríze: Sankcie a drahé úvery brzdia výrobu lietadiel aj rast cien leteniek

Ruskí výrobcovia lietadiel dodali v tomto roku zatiaľ iba jeden stroj z plánovanej dodávky 15 lietadiel zákazníkom. Firmy doplácajú na vysoké úrokové sadzby obmedzujúce investície a sankcie západných štátov voči Rusku za vojnu na Ukrajine. Ich súčasťou je aj zastavenie dodávok komponentov. Uviedla to v týchto dňoch švajčiarska spoločnosť poskytujúca údaje o vývoji v leteckom sektore ch-aviation. Informovala o tom agentúra Reuters.
Jeden zo zdrojov z ruského leteckého sektora, ktorý si pre citlivosť informácií neželal byť menovaný, povedal, že Rusko nemá na zmenu momentálne dostatok komponentov, inžinierov či technológie. „Vytvoriť všetko úplne nanovo trvá roky, ak nie desaťročia,“ dodal.
Po uvalení západných sankcií sa ruské aerolínie musia spoliehať na komplikovanejšie náhradné trasy na dodávku potrebných komponentov. Rusko si vytvorilo systém paralelných dovozov prostredníctvom sprostredkovateľov, pričom dodávateľ nemusí mať informácie o tom, že jeho produkty smerujú do Ruska.
Údaje colnej správy ukázali, že v roku 2024 doviezlo Rusko komponenty za minimálne 300.000 USD (257.555 eur) prostredníctvom sprostredkovateľov v Turecku, Číne, Kirgizsku a Spojených arabských emirátoch (SAE). Súčasťou dodávok boli aj komponenty firiem ako francúzsky Safran, americký Honeywell či britská firma Rolls-Royce.
Vzhľadom na rozľahlosť ruského územia sú obyvatelia závislí od leteckej dopravy. Po začatí vojny na Ukrajine a uvalení sankcií síce ruská vláda plánovala postupné zvyšovanie domácej výroby lietadiel, to sa však nedarí.
V roku 2021 Rusko rozšírilo svoju flotilu dopravných lietadiel o 52 strojov, z toho 27 dodal európsky Airbus. Tri lietadlá kúpilo Rusko od Boeingu a 22 lietadiel Suchoj Superjet vyrobili v Rusku, avšak s komponentami zo zahraničia.
Po roku 2021 sa však ruská flotila dopravných lietadiel rozšírila iba o 13 nových strojov, všetko domácej výroby. Z celkového počtu bolo 12 Superjetov a jeden Tupolev Tu-214.
Svoje však robia aj úrokové sadzby. Tie zasiahli do investícií vo viacerých sektoroch. Ruská vláda preto opakovane revidovala svoje produkčné plány. V polovici minulého roka znížila cieľ dodávok na obdobie 2024 – 2025 na 21 z pôvodne predpokladaných 171 lietadiel. Minulý mesiac však vládni predstavitelia uviedli, že aj nový cieľ bude revidovaný smerom nadol, a to pre vysoké úrokové sadzby, ktoré sťažili financovanie a obmedzili produkciu.
Výrazne obmedzené dodávky nových lietadiel v situácii, keď dopyt po nich je vysoký, tak zvyšujú ceny v leteckej doprave. Ceny leteniek rástli počas celého roka 2023 aj 2024. Navyše, Moskva musela nájsť nový, kreatívnejší spôsob zabezpečenia leteckej dopravy v obrovskej krajine a požiadala aerolínie z krajín ako Kazachstan či Uzbekistan, aby prevádzkovali vnútroštátne lety v Ruskej federácii.