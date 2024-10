Rusko rokuje o prevádzkovaní vnútroštátnych letov aerolíniami zo Strednej Ázie

Foto: unsplash.com/hrustall

V dôsledku sankcií západných štátov zápasí Rusko s nedostatkom lietadiel. Tento problém sa najnovšie usiluje vyriešiť rokovaniami s niektorými stredoázijskými krajinami, aby ruské vnútroštátne lety prevádzkovali ich aerolínie. Tie by tak mohli pomôcť riešiť rastúci domáci dopyt po leteckej preprave.

Ruské letecké spoločnosti, v ktorých flotilách je mnoho západných strojov dodaných ešte pred vojnou na Ukrajine, majú problém pokryť zvyšujúci sa dopyt Rusov po leteckej preprave. Sankcie totiž zablokovali prístup k potrebným komponentom.Ruský minister dopravy Roman Starovoit minulý týždeň uviedol, že Rusko v súčasnosti rokuje s „priateľskými štátmi,“ o možnosti, že by ruské vnútroštátne lety prevádzkovali aerolínie z týchto krajín, uviedol Reuters s odvolaním sa na informácie ruských médií. Vláda sa napríklad obrátila na Uzbekistan. Ten sa podľa zdroja z uzbeckej vlády rozhodol ruský návrh zvážiť. Uzbecké ministerstvo dopravy však na otázku agentúry Reuters nereagovalo.

Kazašské ministerstvo dopravy zasa uviedlo, že zatiaľ oficiálny návrh v takejto veci nedostalo. Zároveň dodalo, že momentálne rieši rastúci dopyt na domácom trhu, kde sa počet prepravených cestujúcich zvýšil oproti minulému roku o 15 %. Oficiálnu žiadosť zo strany Ruska nedostali podľa vládnych zdrojov ani vlády v Tadžikistane a Kirgizsku.Artem Žavoronkov z ruskej právnickej firmy Nordic Star však pochybuje o úspechu. Podľa neho aerolínie z krajín strednej Ázie pravdepodobne nebudú chcieť riskovať možné sankcie západných štátov. „Je to veľké riziko. Nemyslím si, že veľké firmy zo susedných krajín budú pripravené takéto riziko na seba vziať,“ povedal.

V súčasnosti môžu zahraničné spoločnosti prevádzkovať iba lety medzi ruskými mestami a zahraničím. Ak by aj Rusko pravidlá upravilo tak, aby zahraničné aerolínie mohli prevádzkovať vnútroštátne lety, budú mať podľa zdrojov z leteckého priemyslu problém s povolením od firiem, ktoré im lietadlá prenajali, ako aj od poisťovní.Ruské letecké spoločnosti zaznamenali v roku 2022, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, pokles počtu cestujúcich o 14,7 % na 94,7 milióna. V roku 2023 však ich počet vzrástol o 11,3 %. Na základe údajov ruského úradu pre leteckú dopravu Rosaviatsia rastie dopyt aj tento rok.

Začiatok výroby sa stále odkladá

Na základe plánov Moskvy by mali ruské aerolínie dostať do roku 2030 približne 1000 lietadiel vyrobených v Rusku. Začiatok výroby sa však stále odkladá. Šéf štátneho konglomerátu Rostec Sergej Čemezov v stredu na pôde parlamentu uviedol, že sériová výroba lietadla MS-21 sa začne v roku 2025 a lietadla Superjet New v roku 2026.