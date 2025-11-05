Slovenská pošta v rámci pilotného projektu testuje v Bratislave doručovanie zásielok pomocou autonómneho vozidla s názvom mAIka. Podľa pošty ide o inovatívny krok v oblasti modernej logistiky, ktorého cieľom je overiť možnosti využitia umelej inteligencie a autonómnych technológií v reálnej poštovej prevádzke. Ako sa autonómnemu autíčku darí v uliciach hlavného mesta?
Pilotný projekt realizuje pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR, mestom Bratislava a pod dohľadom Slovenskej akadémie vied a technologického partnera. Skúšobná prevádzka autonómneho vozidla sa začala v júli a prebieha denne v uliciach historického centra Bratislavy. Tam sa podľa Slovenskej pošty stretáva s prijatím a so záujmom verejnosti, ako aj s dobrými ohlasmi inštitúcii, ktoré sa do pilotného projektu zapojili.
„mAIka v skúšobnom režime doručuje zásielky na bratislavský magistrát a veľvyslanectvá Francúzska a Slovinska. V budúcnosti sa počíta aj s možnosťou podaja zásielok, čo funkcionalita zariadenia umožňuje už dnes, ale aj s rozšírením pohybu na cestné komunikácie, k čomu je však potrebná úprava legislatívy,“ informuje pošta.
Projekt má preveriť najmä funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť autonómneho doručovania v mestskom prostredí. Autonómne vozidlo je vybavené kamerami, bezpečnostnými senzormi a reproduktormi, prostredníctvom ktorých komunikuje s okolím. Vďaka technológiám dokáže rozpoznávať prekážky a pohybovať sa bezpečne po chodníkoch a pešej zóne. Jeho maximálna rýchlosť je 20 kilometrov za hodinu. mAIka ju má obmedzenú na 6 km/h, čo zodpovedá rýchlosti bežnej chôdze. V zónach s väčšou koncentráciou turistov, v snahe minimalizovať možné kolízie, sa obyčajne pohybuje ešte pomalšie.
Ako sa darí autonómnemu autíčku na doručovanie zásielok v uliciach Bratislavy, si môžete pozrieť v galérii:
Slovenská pošta počas pilotnej prevádzky sleduje činnosť technológií v rôznych situáciách vrátane prekážok. Riziko predstavuje napríklad pohyb chodcov v tesnej blízkosti vozidla, kedy reaguje spomalením jazdy. Komplikáciou je aj prítomnosť bannerov, letných terás, zátarás v prípade rekonštrukcie budov alebo prác na ceste, stánkov a pódia počas kultúrnych a spoločenských podujatí, alebo prítomnosť zásobovacích áut v ranných hodinách.
„Tieto často nepredvídateľné prekážky v preddefinovanej trase mAIky ju zvyčajne zastavia, čo si následne vyžaduje zásah obslužného personálu. Očakávanou prekážkou v zimnom období môžu byť Vianočné trhy a s tým spojený väčší počet chodcov. V rámci pilotu sa testuje aj kvalita konektivity, ktorá sa líši v závislosti od rôznych častí historického centra Bratislavy. Signál s mAIkou je slabší napríklad pri prechode Michalskou bránou, čo už pošta s dodávateľom technologicky rieši,“ uvádza Slovenská pošta.
Dôverovali by ste autonómnej „poštárke“, keby vám doručovala zásielku?
Na doručovanie zásielok využíva mAIka šesť samostatných boxov s celkovou nosnosťou 150 kilogramov, ktoré sa otvárajú prostredníctvom PIN kódu zaslaného zákazníkovi e-mailom po zadaní na dotykovej obrazovke. Adresát je o príchode mAIky informovaný telefonicky. Pracuje sa však podľa pošty na tom, aby tesne pred doručením dostal SMS notifikáciu, čo zvýši komfort doručovania pre obe strany.
„Projekt nám umožňuje byť súčasťou digitálnej transformácie logistiky, nielen pasívnym pozorovateľom. V neposlednom rade táto iniciatíva zlepšuje obraz pošty ako inštitúcie, ktorá nehľadí len na krízové šetrenie, ale aj na inováciu a ekologickosť, čo je dôležité pre verejnosť aj budúcich partnerov. Ak Slovenská pošta nezareaguje na technologický vývoj, bude zaostávať za konkurenciou, čo by jej mohlo dlhodobo uškodiť ešte viac. Neinvestovať do budúcnosti môže byť nakoniec ešte drahšie,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Pilotné testovanie autonómneho doručovania potrvá minimálne pol roka. Predstavuje podľa pošty ďalší krok na ceste k moderným a ekologickým formám doručovania, ktoré v budúcnosti môžu doplniť tradičné spôsoby prepravy zásielok, šetriť tak náklady, životné prostredie a zároveň vyriešiť narastajúci problém s obsadzovaním pracovných pozícii v oblasti logistiky.
„Po ukončení testovacej fázy bude Slovenská pošta vyhodnocovať technické, prevádzkové a ekonomické výsledky projektu, ako aj spokojnosť adresátov. Výstupy poslúžia ako podklad pre rozhodnutie o ďalšom rozšírení autonómnych technológií v poštovej prevádzke,“ dodáva pošta.