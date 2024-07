Rekonštrukcia bratislavskej Hlavnej stanice je opäť v nedohľadne: Železnice sa nedohodli s mestom! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (9) Hlavná stanica v Bratislave. Foto: TASR

Ministerstvo dopravy (MD) SR a Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR by malo začať spolupracovať s predstaviteľmi hlavného mesta a začať s rekonštrukciou Hlavnej stanice v Bratislave. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) neodôvodnil nedávne jednostranné vypovedanie memoranda s mestom o spolupráci pri rekonštrukcii. V stredu to uviedla opozičná strana SaS na tlačovej konferencii. Rezort dopravy kritiku odmietol.

Predseda strany Branislav Gröhling vysvetlil, že podpísanie memoranda medzi hlavným mestom a ministerstvom dopravy, ku ktorému došlo počas vlády SaS, bolo prvým krokom k obnove stanice. Dokument zaväzoval obe strany spolupracovať na oprave a rekonštrukcii. „Nedávno však minister dopravy toto memorandum absurdne a jednostranne zrušil bez toho, aby to mestu vysvetlil. Preto ho vyzývame, aby ho okamžite obnovil,“ povedal Gröhling.

Do rekonštrukcie by malo byť taktiež zapojené MCRaŠ SR. „Rovnako sa obraciame na ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nominant SNS), aby do tohto procesu vstúpil aj on. Nemôžeme mať predsa ministerstvo za 236 miliónov eur ročne a hlavnú stanicu v dezolátnom stave,“ vysvetlil predseda strany s tým, že stanica je turistickou bránou na Slovensko.

Význam železníc podľa podpredsedu SaS Mariána Viskupiča rastie a do Bratislavy neprúdia len Slováci. Upozornil na fakt, že veľa ľudí prichádza z Viedne, Budapešti a Prahy. Za súčasný stav hlavnej stanice môže podľa neho strana Smer-SD, ktorá prostredníctvom MD SR zastavila rozvoj železničnej dopravy v Bratislave na dlhé roky a v tomto trende pokračuje aj v súčasnosti.

Viskupič dodal, že po zrušení memoranda s hlavným mestom začal minister dopravy hovoriť o tom, že hlavná stanica by mala byť v Stupave v roku 2030. „Už len postaviť hlavnú stanicu v Stupave je svetový unikát. Keď tam prídu turisti, budú musieť ísť na ďalší spoj do Bratislavy alebo ideálne na taxík,“ uzavrel poslanec.

Ministerstvo dopravy: Nedohodli sa!

Ministerstvo dopravy však upozornilo, že k memorandu s hlavným mestom bolo niekoľko rokovaní, nedošlo však k dohode Železníc Slovenskej republiky a hlavného mesta. „Uvedomujeme si, že si Bratislava zaslúži dôstojnú železničnú stanicu, na tú však nepotrebujeme memorandum, ale realizovateľný projekt s adekvátnym dopravno-technickým riešením aj financovaním, prediskutovaný všetkými zúčastnenými stranami,“ uviedla hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.

Informácie, že bratislavská hlavná stanica má byť v Stupave, nie sú podľa Poláčikovej pravdivé. Stupava sa spomína ako jedna z možných lokalít pre stanicu vysokorýchlostnej železnice spájajúcej krajiny V4 v štúdii realizovateľnosti zadanej v roku 2022, ktorá je momentálne vo fáze vyhodnocovania. „Ide teda o dva odlišné projekty, nie presun bratislavskej hlavnej stanice do Stupavy, ako dnes mylne naznačovali predstavitelia SaS,“ priblížila hovorkyňa.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu odkázalo, že jeho prioritou je zvyšovať záujem turistov o návštevu Slovenska. „Minister Dušan Keketi pravidelne komunikuje s rezortnými kolegami aj na tému rozvoja infraštruktúry, ktorá je kľúčová pre zvýšenie atraktivity našej krajiny pre návštevníkov,“ uviedol odbor komunikácie rezortu.

Dodal, že o plánoch týkajúcich sa bratislavskej hlavnej stanice bude informovať minister dopravy, v ktorého portfóliu je táto téma zahrnutá. „Naše ministerstvo však neustále pracuje na tom, aby všetky aspekty cestovného ruchu boli plne prepojené a aby návštevníci Slovenska mali čo najlepšie skúsenosti,“ zakončil rezort cestovného ruchu.