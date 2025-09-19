Do konca tohto roka nás čaká poriadne rušno na cestách, železniciach aj v leteckej doprave. Minister dopravy Jozef Ráž avizuje otváranie nových diaľničných úsekov, modernizáciu železničných tratí či štart nových leteckých liniek, z ktorých sa očakáva hlavne tá medzi Bratislavou a Košicami.
Minister dopravy Jozef Ráž v najnovšom videu avizuje, že už na jeseň tohto roka sa motoristi či ostatní cestujúci na Slovensku dočkajú dôležitých noviniek. Otvoriť by sa mohlo celkovo päť až šesť nových diaľničných úsekov. Aj keď sa podľa jeho slov okolnosti možno trošku zmenili a objavili sa aj staronové komplikácie, pracuje sa na ich vyriešení.
Žiadne komplikácie sa však už neočakávajú na obchvate Košíc na rýchlostnej ceste R2, ktorý sa bude otvárať už 24. septembra. Tento obchvat by mal pribudnúť k už v lete otvorenému úseku R3 Tvrdošín – Nižná. Do zoznamu otvorených úsekov v tomto roku by sa mohol pridať aj úsek R2 Kriváň – Mýtna. Potom križovatky D1/D4, obchvat Ružomberka a o Višňovom platí, že aj keď je zmluvný termín február 2026, minister dopravy verí, že sa podarí dokončiť ešte tento rok.
„Problémy, ktoré som avizoval, sú v Ružomberku – zosuv pri jednom moste. Zhotoviteľ to intenzívne rieši, takže budeme radi, ak sa to podarí už tento rok. Ak nie, február – marec budúci rok je ešte akceptovateľný,“ dodáva Jozef Ráž.
Ako to vyzerá na novom obchvate Košíc krátko pred otvorením, si môžete pozrieť v galérii:
Výrazne vpred by sa mali pohnúť aj ďalšie pripravované úseky. Už 30. septembra na konferencii Národnej diaľničnej spoločnosti by sa mali podpísať zmluvy na všetky tri chýbajúce úseky D3, aby sa začali stavať ešte tento rok. Pokračuje sa aj v súťaži na posledný úsek D1 medzi Bratislavou a Košicami, a to Turany – Hubová. „Verím, že verejné obstarávanie čoskoro dokončíme, ale stále sa bavíme o mesiacoch, lebo je to v rukách uchádzačov a ich námietok. Termíny sa preto nedajú sľúbiť ani garantovať,“ dodáva minister dopravy.
Pokroku by sa mali dočkať aj na východe
Pokrok by mal podľa Jozefa Ráža nastať aj pri križovatkách Rohožník a Studienka. Dokončiť verejné obstarávanie sa podarilo pri privádzači v Žiline (Lietavská Lúčka). „Intenzívne pracujeme aj na R4, kde verím, že sa podarí pripraviť PPP projekt, a takisto na D1 smerom na Ukrajinu, kde prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Dúfam, že aj v týchto projektoch sa skokovo posunieme,“ avizuje Ráž.
Novinky by sa mali týkať aj ciest prvej triedy. Už budúci týždeň v pondelok by mala odštartovať výstavba ďalšej časti obchvatu Prievidze a v utorok sa dokončuje modernizácia horského prechodu Vernár. „Budúci týždeň sa pôjdeme pozrieť na obchvat Šale, ktorý sa stavia už rok. Rozostavaných projektov na cestách prvej triedy je viac,“ dodáva Ráž.
Podarí sa dotiahnuť do konca spomínané projekty do konca tohto roka?
Na železniciach sa očakáva posun aj na jednej z najväčších investícií v histórii, a to pri modernizácii uzla Žilina. „Tento rok sa odovzdajú nové koľajiská, nástupištia a podjazd na Kysuckej. Dokončovacie práce zostanú, ale nebudú mať zásadný vplyv na cestujúcich,“ dodáva minister dopravy. Skončiť by mali aj viaceré výluky na trati Bratislava – Košice a do konca roka sa pravdepodobne dokončí aj modernizácia bratislavského Nového Mesta na ústrednú nákladnú stanicu. Rovnako by sa mala dokončiť aj modernizácia Čadca – Krásno nad Kysucou a elektrifikácia na východe Bánovce nad Ondavou – Humenné.
Veľkých noviniek by sa cestujúci mali dočkať aj v leteckej doprave. Najvýznamnejší moment príde v novembri a bude to očakávané spustenie linky Bratislava – Košice. V novembri zároveň prevádzkovateľ tejto linky, spoločnosť Wizz Air, otvára na bratislavskom letisku svoju bázu a pridá 14 nových liniek. Ďalších sedem liniek by mal pridať aj Ryanair, čo by podľa slov ministra dopravy malo priniesť taký nárast na bratislavskom letisku, aký tu ešte nebol.