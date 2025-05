Lacnejšiu naftu sme naposledy tankovali ešte pred vojnou na Ukrajine: Pumpy pokračujú v prepisovaní cenoviek!

Foto: freepik.com/freepik

Spotrebiteľské ceny pohonných látok pokračovali v poklese aj počas 18. týždňa. Priemerné ceny benzínov na Slovensku boli najnižšie od septembra 2024. Za liter obyčajnej nafty platili motoristi po dlhom čase menej ako 1,40 eura, jej cena dosiahla najnižšiu hodnotu od januára 2022.

Cena 95-oktánového benzínu klesla o 0,3 centa na 1,479 eura za liter (l), 98-oktánový benzín zlacnel o rovnakú sumu na 1,688 eura/l a cena motorovej nafty sa v 18. týždni znížila o 1,2 centa na 1,398 eura/l. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Ceny medzitýždňovo klesali aj pri plynoch určených na pohon motorových vozidiel. Skvapalnený zemný plyn (LNG) zlacnel o jeden cent na 1,652 eura za kilogram. Skvapalnený ropný plyn (LPG) mierne zlacnel na 0,724 eura za liter. Stlačený zemný plynu (CNG) sa predával za nezmenených 1,662 eura za kilogram.

Výrazne sa počas 18. týždňa zmenila cena ekologického plynu bioLNG, ktorý sa predával za 1,848 eura za kilogram, oproti predchádzajúcemu týždňu zlacnel o 26 centov. Cena vodíka ostala nezmenených 21,60 eura za kilogram a cena elektrickej energie slúžiacej na nabíjanie elektromobilov sa držala na úrovni 0,41 eura za 1 kWh (striedavý prúd).

Budú ceny na pumpách ešte viac klesať? Áno Nie Odoslať odpoveď

Aktuálne ceny pohonných látok boli naďalej výrazne nižšie ako pred rokom. Najobľúbenejší 95-oktáový benzín sa predával lacnejšie o takmer 11 %, bežná motorová nafta mala cenu nižšiu o vyše 9 %. Priemerné jednotkové ceny plynov v medziročnom porovnaní boli vyššie, a to LNG o 8 %, pri CNG a LPG o necelé 4 %. Lacnejšie ako vlani, o 25 %, sa predával ekologický bioLNG.

Ropa výrazne zlacnela

Ceny ropy v danom týždni výrazne klesli – až o 8,34 %, pričom cena ropy Brent sa dostala na 61,29 dolára za barel, čo predstavuje najnižšiu úroveň od marca 2023. V aktuálnom týždni však sledujeme mierne zotavenie, keď cena ropy Brent rastie a už sa dostala cez 63 dolárov za barel.

Tento nárast cien je podľa analytika XTB Mareka Nemkyho spôsobený najmä znížením napätia v oblasti medzinárodného obchodu. „Prispela k tomu dohoda medzi Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom, ale predovšetkým očakávania z nadchádzajúceho stretnutia Spojených štátov a Číny, ktoré sa má uskutočniť vo Švajčiarsku. Pôjde o prvé rokovania zamerané na deeskaláciu obchodných napätí a možné zníženie ciel,“ tvrdí. Keďže ide o dve najväčšie svetové ekonomiky a zároveň najväčších spotrebiteľov ropy, prípadné zníženie ciel by mohlo posilniť očakávania rastu globálneho dopytu po rope.

Niektoré ropné spoločnosti však už pri súčasných cenách oznamujú pozastavenie prevádzky niektorých ťažobných plošín. To naznačuje, že za aktuálne ceny sa ťažba niektorým producentom neoplatí, čo by mohlo obmedziť ďalšiu ponuku ropy na trhu. Na druhej strane, prípadná jadrová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom by podľa Nemkyho mohla naopak prispieť k poklesu cien ropy. Irán je totiž v súčasnosti pod sankciami, ktoré obmedzujú jeho export ropy. Ich zrušenie by zvýšilo ponuku na trhu.

Veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Rotterdame však zatiaľ napriek poklesu cien ropy stagnujú. „To naznačuje, že dopyt po pohonných látkach zostáva silný. Rafinérie tak zvyšujú svoje marže, najmä pri výrobe benzínu. Ďalšie zníženie cien pohonných hmôt je síce možné, no výrazný pokles by som zatiaľ neočakával,“ dodáva analytik XTB.

[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]