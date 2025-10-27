Na Slovensku vzniká unikátny cestný úsek, ktorý spojí technológiu, výskum a ekológiu. V Malinove pri Senci sa pri rekonštrukcii vozovky prvýkrát použijú vlákna z recyklovaných cigaretových filtrov a tabakových náplní. Inovatívna zmes má predĺžiť životnosť ciest, zvýšiť ich odolnosť a znížiť ekologickú stopu.
Na ceste v Malinove v okrese Senec vzniká prvý úsek na Slovensku, kde budú v asfalte použité vlákna z recyklovaných cigaretových filtrov a tabakových náplní. Ako ďalej informuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK), odpad, ktorý bežne znečisťuje ulice, môže predĺžiť životnosť ciest a znížiť ich ekologickú stopu. Projekt realizuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK) v spolupráci so spoločnosťami Reneso a STRABAG.
„Je to inovácia, ktorá spája ekológiu, výskum a praktické využitie. Bratislavský kraj sa chce posúvať smerom k udržateľnej infraštruktúre – nielen opravovať cesty, ale robiť ich lepšie, efektívnejšie a s menšou ekologickou stopou. Ak sa tento pilot osvedčí, môže sa stať štandardom aj pre ďalšie úseky v kraji,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.
Použitá technológia vychádza z moderného typu asfaltovej zmesi SMA (Stone Mastic Asphalt), ktorá obsahuje vysoký podiel drsného kameniva a je navrhnutá tak, aby bola odolnejšia voči opotrebovaniu, deformáciám a prenikaniu vody. Kľúčovou inováciou je nahradenie bežných celulózových vlákien, používaných na stabilizáciu bitúmenu, recyklovanými vláknami Reneso Fibers vyrobenými z filtrov tabakových výrobkov. Tieto vlákna vznikajú spracovaním cigaretového odpadu na certifikovaný materiál s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami, než má pôvodná surovina.
„Technológia prináša viacero výhod. Zlepšuje vodoodolnosť asfaltu, čím sa znižuje riziko vzniku trhlín a poškodení spôsobených mrazom či dažďom. Zvyšuje mechanickú stabilitu povrchu, čo je dôležité najmä na cestách s intenzívnou premávkou, a zároveň znižuje riziko tvorby koľají a deformácií, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny zníženia komfortu a bezpečnosti jazdy,“ vysvetľuje Hugo Repáň, autor myšlienky, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Reneso.
V rámci pilotného projektu bude na úseku cesty v Malinove použitá jedna tona recyklovaných vlákien, čo predstavuje približne dva milióny ohorkov a tabakových náplní. Po ich zmiešaní s asfaltovou zmesou sa vlákna stávajú jej integrálnou súčasťou a zabezpečujú rovnomerné rozloženie bitúmenu. Výsledkom je pevnejšia, odolnejšia a trvácnejšia vozovka, ktorá lepšie odoláva extrémnym teplotám, vode aj vysokému zaťaženiu.
„Pre Bratislavský samosprávny kraj je dôležité, aby sa inovácie neostali len v laboratóriách, ale aby sa testovali priamo v teréne. Vďaka spolupráci s partnermi ako Reneso, STRABAG a Žilinská univerzita dokážeme overiť, ako sa recyklované materiály správajú v reálnej premávke a v rôznych klimatických podmienkach. Naším cieľom je nájsť riešenia, ktoré predĺžia životnosť ciest, znížia náklady na ich údržbu a prinesú konkrétny environmentálny prínos,“ uviedol Martin Samek, technický riaditeľ Správy ciest BSK.
Projekt v Malinove tak spája výskum, technológiu a verejnú správu do jedného celku. Podľa BSK potvrdzuje, že aj v oblasti cestného hospodárstva možno uplatňovať princípy obehového hospodárstva a premieňať odpad na hodnotný materiál.
Správa ciest BSK aktuálne revitalizuje cestu II/121 v Malinove, v rámci ktorej bude použitá aj nová asfaltová zmes s recyklovanými vláknami z tabakových výrobkov. Projekt sa týka úseku s celkovou dĺžkou takmer dva kilometre v intraviláne obce. Jeho cieľom je zlepšiť stavebno-technický stav komunikácie, zvýšiť bezpečnosť premávky a komfort vodičov aj chodcov.
Po dokončení pribudne aj nové značenie
Stavebné práce zahŕňajú odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy, pokládku nových vrstiev s celkovou hrúbkou približne desať centimetrov, vystuženie trhlín geomrežou zo sklenených vlákien a obnovu vozovky v križovatke ulíc Bratislavská a Tri vody, kde sa vymení obrusná vrstva v hrúbke päť centimetrov. Po dokončení prác bude zrealizované aj nové vodorovné dopravné značenie podľa platných technických predpisov.
Počas výstavby je premávka vedená v polovičnom profile s čiastočnou uzávierkou. Správa ciest BSK žiada vodičov o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Cieľom je, aby práce prebehli bezpečne, efektívne a s čo najmenším dopadom na plynulosť dopravy v centre obce.
„Realizáciou tohto úseku pokračujeme v systematickej modernizácii ciest II. a III. triedy a zároveň ukazujeme, že aj regionálne projekty môžu byť nositeľom inovácií a nových ekologických riešení,“ dodal župan Juraj Droba.