Presun údržby ciest na súkromné firmy môže túto službu predražiť, upozorňuje Progresívne Slovensko

FOTO TASR - Martin Baumann

Presunom údržby ciest prvej triedy na súkromné firmy sa môže táto údržba predražiť. Upozornilo na to opozičné Progresívne Slovensko (PS), ktoré vyzvalo ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby zachoval údržbu ciest v pôvodnom režime.

„Úlohou regionálnych správ ciest v rukách samosprávnych krajov nie je vytvárať zisk. Čiže všetky peniaze investujú priamo do opráv ciest. To sa o súkromných firmách nedá tvrdiť. Presunom údržby ciest na súkromné firmy môže dôjsť k predraženiu celej údržby,“ uviedol expert PS na dopravu Martin Pekár.

Rezort dopravy minulý týždeň informoval, že spolu so Slovenskou správou ciest (SSC) hľadajú najefektívnejší spôsob zabezpečenia údržby ciest prvej triedy. Medzi zvažovanými alternatívami je aj možnosť zveriť údržbu súkromným spoločnostiam, ktoré by vzišli z verejnej súťaže, prípadne kombinácia poskytovaných služieb súkromným sektorom a regionálnou správou ciest.

Iniciatíva podľa Pekára zaváňa kšeftom pre vybrané firmy

Podľa Pekára však takáto iniciatíva zaváňa „kšeftom pre vybrané firmy“. „Vyzývame ministra dopravy, aby zachoval údržbu ciest prvej triedy prostredníctvom regionálnych správ ciest, tak ako to bolo doteraz. Centrálne obstarávanie, ktoré pre tento nápad preferuje minister Ráž, považujeme za riziko,“ uviedol.

Podľa poslanca PS Mareka Lackoviča zákazky ministerstva dopravy na údržbu ciest prvej triedy umožňovali regionálnym správam ciest vlastné fungovanie. „Mohli tak aktívne reagovať na problémy krajských ciest po celom Slovensku. Zamýšľaná zmena zníži kvalitu ciest prvej triedy a negatívne ovplyvní stav ciest druhej a tretej kategórie,“ doplnil Lackovič.

Vhodným riešením by podľa PS bola spolupráca rezortu dopravy s regionálnymi správcami ciest, ktorá by mala jasne nastavené pravidlá. Tak by sa podľa nich zabezpečilo efektívne plánovanie a realizácia prác na základe reálnych potrieb. Služby súkromných firiem by mali byť podľa opozičného hnutia len doplnkovou formou na špecifické druhy prác.

Ministerstvo dopravy pri hľadaní najefektívnejšieho spôsobu údržby ciest prvej triedy uvažuje o viacerých možnostiach. Popri možnosti umožniť robiť údržbu ciest súkromníkovi, zvažujú aj alternatívu pokračovať v aktuálnom systéme, keď si SSC objednáva údržbu od jednotlivých samosprávnych krajov, teda ich regionálnych správ ciest. Uvažuje sa aj o možnosti vrátiť sa k údržbe ciest v réžii SSC.

Rezort vysvetlil, že v čase konsolidácie musia hľadať také spôsoby údržby ciest prvej triedy, pri ktorých budú limitované množstvo financií používať čo najefektívnejšie. „V prípade, že by nám z analýz vyšlo, že je ekonomicky najefektívnejšie zmeniť systém údržby a hľadali by sme spoločnosť, ktorá to bude vykonávať, v tendri, tak sa doň budú môcť, samozrejme, hlásiť aj všetky regionálne správy ciest,“ doplnila hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.