Prešovský kraj vníma dobudovanie cesty R4 ako kľúčovú investíciu

Snímka z odovzdania nového úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat I. etapa a tunela Bikoš. Foto: TASR

Prešovský samosprávny kraj (PSK) vníma dobudovanie rýchlostnej cesty R4 ako kľúčovú investíciu, ktorá zlepší dopravu v úseku od hraníc s Poľskom po Lipníky. Rozhodnutie zaradiť spomenutú rýchlostnú cestu medzi strategické investície štátu kraj víta. Vláda o tom rozhodla v stredu (13. 11.) na svojom rokovaní na návrh ministerstva dopravy. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Nový úsek rýchlostnej cesty by mal podľa jej slov v budúcnosti slúžiť na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy a tiež odbremeniť okolité obce od tranzitnej dopravy.

„Ako sa uvádza v predloženom materiáli, realizácia projektu Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Lipníky s celkovou dĺžkou 55,047 kilometra predstavuje významný krok v rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky. Projekt prispieva k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy, znižuje záťaž na existujúce komunikácie a zlepšuje životné prostredie pre obyvateľov dotknutých oblastí,“ povedala Jeleňová.

Ako doplnila, na realizáciu projektu a nevyhnutnosť dobudovania R4 vrátane zaradenia medzi strategické investície štátu dlhodobo apelovala verejnosť, aktivisti a intenzívne aj PSK.

Ide o súčasť medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia

„Pre rozvoj kraja a najmä severovýchodnej časti je to veľmi pozitívna správa. Dobudovanie rýchlostnej cesty R4 na našom území je o to dôležitejšie, že ide o súčasť medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia, v rámci ktorého si tak Slovensko plní svoj záväzok aj voči svojim najbližším susedom, voči Poľsku a Maďarsku. Pre samotný kraj je to kľúčová investícia, ktorá odbremení už dnes neúmerne vyťažené cesty, ktoré sú dotknuté vysokou frekvenciou tranzitnej dopravy. Toto rozhodnutie rezortného ministerstva a vlády vítame, keďže významne prispeje k bezpečnejšej doprave, ale aj k novým možnostiam pre investorov, podnikanie, cestovný ruch a všeobecne k zvýšeniu kvality života v našom kraji,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.

Navrhovaný úsek R4 s dĺžkou vyše 55 kilometrov prechádza okresmi Prešov a Svidník. Stavba zahŕňa štyri mimoúrovňové križovatky, 66 mostov na R4, 12 mostov nad R4 a sedem mostov mimo R4. Počíta tiež s tromi ekoduktmi, dvomi odpočívadlami, vyše 18 kilometrami protihlukových stien a jednou preložkou, respektíve úpravou miestnej komunikácie. Na rýchlostnej ceste bude vybudovaných 12 prístupových ciest a 19 kilometrov múrov. Investorom projektu je Národná diaľničná spoločnosť.

Určiť projekt ako strategickú investíciu umožňuje zákon o strategických investíciách

Určiť projekt ako strategickú investíciu umožňuje podľa Jeleňovej zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Cieľom právnej normy je urýchliť výstavbu projektov vo verejnom záujme.