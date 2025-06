Presadnú Slováci z áut na bicykle? Pribúdajú desiatky kilometrov cyklotrás, Ráž prezradil novinky! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (13) Novootvorená cyklotrasa, ktorá spája Vrbové a Piešťany, jún 2025. Foto: youtube.com/Ministerstvo dopravy SR

Cyklodoprava má na Slovensku zelenú. Aj vďaka Plánu obnovy pribúdajú desiatky kilometrov nových trás. Jednu z nich otvorili vo Vrbovom, odkiaľ sa dá pohodlne dostať až do Piešťan či priemyselných parkov v okolí. Minister dopravy Jozef Ráž aktuálne priblížil, ako projekty napredujú a koľko ďalších cyklociest pribudne.

Rezort dopravy chce motivovať ľudí, aby z áut presadli na bicykle a do práce či do školy cestovali ekologicky, bezpečne a zdravo. Preto podporuje výstavbu cyklodopravných ciest z Plánu obnovy. Koľko projektov na Slovensku pribudne a ako to vyzerá na jednej z najnovších cyklotrás, prezradil v zverejnenom videu minister dopravy Jozef Ráž.

Jedným z projektov podporených z Plánu obnovy je aj novootvorená cyklotrasa, ktorá spája Vrbové a Piešťany. Tá sa začala podľa ministra dopravy budovať ešte v rámci prvej výzvy Plánu obnovy, pričom ju stavalo združenie obcí s názvom Zelená cesta. Má necelých 18 kilometrov a na tento projekt bolo vyčlenených necelých 5 miliónov eur.

Z Plánu obnovy sa pritom v prvom rade stavajú cyklodopravné cesty. To sú také cesty, ktorými majú ľudia dochádzať za prácou alebo do školy. „Táto konkrétna cyklotrasa spája Vrbové a Piešťany a tiež sa z nej dá pohodlne dostať do viacerých priemyselných parkov, napríklad v Trebaticiach a Krakovanoch. Tým sa napĺňa ten základný predpoklad. A samozrejme, budeme radi, ak túto cestu budú ľudia využívať aj na spoznávanie regiónu,“ vyhlásil minister dopravy.

Ako to na novej cyklotrase vyzerá, si môžete pozrieť v galérii:

Zobraziť galériu (13) Novootvorená cyklotrasa, ktorá spája Vrbové a Piešťany, jún 2025. Foto: youtube.com/Ministerstvo dopravy SR

Okrem tohto projektu sú v rôznych fázach prípravy aj ďalšie. Nedávno podľa Jozefa Ráž pribudla cyklotrasa v Beckove či v Liptovskom Mikuláši. Cyklotrasy sa stavajú z viacerých výziev. „V prvej výzve sme za 31 miliónov eur podporili výstavbu takmer 80 kilometrov cyklotrás a celkovo bolo schválených 24 žiadostí. Pri druhej výzve máme alokáciu na úrovni 60 miliónov eur a podporených bolo 50 žiadostí. Tretia výzva je ešte predmetom vyhodnocovania,“ dodáva Ráž.

Minister dopravy zároveň potvrdil, že záujem o nové trasy je na Slovensku veľký. V už spomínanej tretej výzve je podľa jeho slov viac prihlásených projektov, než bude možné podporiť. „Už dnes evidujeme 60 žiadateľov, no nebudeme môcť uspokojiť všetkých. Pred dvoma mesiacmi sa výzva uzavrela a momentálne prebieha technické vyhodnocovanie projektov,“ dodáva Ráž. Dve žiadosti podalo napríklad aj mesto Piešťany, aktuálne prebieha ich vyhodnocovanie.

Novo stavané cyklocesty majú podľa rezortu dopravy v prvom rade slúžiť na dopravu do práce alebo do školy. Väčšinou spájajú obce s mestami, mestá s priemyselnými parkami, školami alebo vlakovými stanicami. Cieľom je, aby ľudia presadli z áut na bicykle a aby sa cítili bezpečne a pohodlne.