Predĺži sa rýchlostná cesta v srdci Slovenska? Minister Ráž prezradil dôležité detaily! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (11) Minister dopravy Jozef Ráž. Foto: TASR

Za Banskou Bystricou vyrastajú tri kilometre novej rýchlostnej cesty R1. Aj tu sa však stavebníci musia popasovať s čiernymi skládkami odpadu či ťažkým terénom. Ako to na stavbe aktuálne vyzerá a či bude rýchlostná cesta pokračovať až po Slovenskú Ľupču, prezradil minister dopravy Jozef Ráž.

Úsek rýchlostnej cesty z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče sa už niekoľko mesiacov stavia. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, ktorý postup prác zhodnotil vo zverejnenom videu, sú už na stavenisku vyrúbané stromy a robia sa terénne úpravy. Zvyšok prác prebieha podľa jeho slov tak trochu v zákryte.

„Na stavbe sa aktuálne robí pyrotechnický archeologický prieskum, preložky inžinierskych sietí, upravuje sa podložka pod budúcou cestou I/66 a taktiež sa pracuje na zakladaní mostov,“ vymenúva minister dopravy.

Na novom úseku rýchlostnej cesty by pritom malo byť až päť mostov. Vyžaduje si to pomerne členité prostredie a nové mosty budú viesť aj ponad železničnú trať či cez rieku Hron. „Práve výstavba tých mostov je to, na čom v tomto roku bude zhotoviteľ asi pracovať najviac,“ priblížil Ráž.

Ako to aktuálne vyzerá na stavenisku rýchlostnej cesty R1 si môžete pozrieť v galérii:

Zobraziť galériu (11) Práce na úseku rýchlostnej cesty R1 za Banskou Bystricou, marec 2025. Foto: youtube.com/@mindopsk

V tomto roku sa budú práce zameriavať aj na presmerovanie dnešného úseku cesty o kúsok vedľa do údolia, čo je potrebné pre vybudovanie nového úseku cesty. Stavebníci budú pracovať aj na miestnej komunikácii do priemyselného parku Šalková a na preložkách plynovodov a elektrických zariadení.

Práce komplikujú čierne skládky

Aj na tomto úseku sa počas prác vyskytli podľa ministra dopravy komplikácie. Stavebníci sa musia popasovať napríklad aj s čiernymi skládkami odpadu. Našťastie sú to podľa slov Jozefa Ráža menšie skládky a verí, že sa ich v krátkom čase podarí odstrániť.

Nový úsek rýchlostnej cesty za Banskou Bystricou by mal motoristom výrazne uľahčiť cestovanie. Táto oblasť je totiž podľa ministra dopravy mimoriadne vyťažená a denne ňou prejde zhruba 20-tisíc áut, pričom až 15 percent z toho sú kamióny. Dopravné modely pritom hovoria o ďalšom náraste intenzity dopravy, a to až o 18 percent v horizonte ďalších 20 rokov.

Dobrou správou pre motoristov je teda to, že sa už intenzívne pracuje aj na pokračovaní úseku rýchlostnej cesty R1 až po Slovenskú Ľupču. Na aktuálne rozostavaný úsek by mal nadväzovať nový, viac ako 4-kilometrový úsek rýchlostnej cesty, ktorý je v štádiu prípravy. „Národná diaľničná spoločnosť už má právoplatné územné rozhodnutie a má hotovú aj štúdiu realizovateľnosti,“ dodal Jozef Ráž.