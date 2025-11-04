Prečo je havarijné poistenie pre elektromobily v roku 2025 dôležitejšie ako kedykoľvek predtým?

S rastúcim počtom elektromobilov a hybridov na cestách sa objavujú aj nové riziká a škody. Ich majitelia musia počítať s citlivými komponentmi, ako sú batérie a nabíjacie zariadenia, s drahšími opravami aj horšou dostupnosťou náhradných dielov. Pri týchto vozidlách by malo byť havarijné poistenie skôr nevyhnutnosťou, ako len voľbou, upozornila riaditeľka pre neživotné poistenie v spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvaiová.
„Havarijné poistenie pri elektromobiloch a hybridoch nekryje len škody na vozidle, ale aj na batérii, nabíjacích kábloch, wallboxoch či iných komponentoch – či už ide o požiar, vandalizmus, krádež, živelné udalosti alebo technické poruchy ako prepätie či skrat. Havarijné poistenie je pri tomto type vozidiel investíciou, ktorá sa môže vrátiť už pri jednej nečakanej škodovej udalosti. Napríklad k najnákladnejším komponentom patrí batéria a iba jej poškodenie môže stáť tisíce eur,“ vysvetlila Arvaiová.
Havarijné poistenie je vo všeobecnosti vhodné najmä pre nové vozidlá, ale aj pre staršie, najmä elektroautá a hybridy, ktorých cena klesá pomalšie. Dôležité je tiež zvážiť, kto auto šoféruje, k poisteniu by mali podľa odborníčky pristupovať obzvlášť zodpovedne menej skúsení vodiči.
„Cenový rozdiel medzi havarijným poistením elektromobilov a spaľovacích áut pri základnom krytí nie je výrazný. Ale ak chce mať klient kryté aj ďalšie riziká súvisiace vyslovene s batériou, ako sú napríklad skrat, prepätie alebo poškodenie nabíjacích káblov vplyvom prevádzkových chýb počas nabíjania, v niektorých poisťovniach sa celkové poistné môže navýšiť aj o niekoľko stoviek eur,“ priblížila Arvaiová.
Rozdiely v cenách poistenia vznikajú podľa nej aj politikou konkrétnych poisťovní, výškou spoluúčasti či zvolenými pripoisteniami. Každá poisťovňa má totiž vlastnú stratégiu, koho chce poistiť a za akých podmienok.
„Napríklad mladí vodiči v niektorých poisťovniach môžu naraziť na vysoké poistné, zatiaľ čo inde im ponúknu prijateľnejšiu cenu. Rozhoduje aj typ auta. Niektoré poisťovne dokonca odmietajú kryť vozidlá špeciálnych značiek bez autorizovaného predajcu na Slovensku, historické vozidlá alebo modely, ktoré patria medzi najčastejšie kradnuté,“ vymenovala odborníčka.
Zároveň upozornila, že havarijné poistenie je povinnosťou v prípade, ak je vozidlo financované na lízing alebo úver. Vtedy ho vyžaduje lízingová alebo úverová spoločnosť a ak sa stane poistná udalosť, plnenie putuje priamo veriteľovi.