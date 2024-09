Praha: Ľudia pri novej podobe hlavnej stanice oceňujú úpravy parku, výhrady majú ku streche

Na snímke budova hlavnej železničnej stanice v Prahe. Foto: TASR

Rekonštrukciu hlavnej stanice v Prahe považujú ľudia zapojení do prieskumu za potrebnú. Pri víťaznom návrhu novej podoby stanice z kodanského štúdia Henning Larsen Architects opýtaní oceňujú úpravy parku pri stanici, jeho prepojenie s odbavovacou halou a historickou Fantovou budovou, novou električkovou traťou alebo rozšírenie krátkodobého parkovania. Najviac komentárov, výčitiek a otázok mala verejnosť k návrhu strechy odbavovacej haly. Podnety z prieskumu architekti využijú na dopracovanie architektonickej štúdie. V tlačovej správe o tom informovala Správa železníc (SŽ).

Víťazný návrh počíta s tým, že predná časť odbavovacej haly stanice zmizne a namiesto nej vznikne priestranstvo zastrešené drevenou konštrukciou. Po zverejnení vzbudila chystaná podoba strechy viacero nesúhlasných reakcií. Ľudia zapojení do prieskumu napríklad uvádzali, že sa takáto hala do Prahy nehodí alebo že pôsobí exoticky až orientálne.

„Z rozhovorov a prieskumov sa potvrdilo, že ľudia chcú hlavnú stanicu zmeniť, avšak mali výhrady k niektorým častiam návrhu. Na tie by teraz mala reagovať architektonická štúdia, ktorú pripravujú architekti zo štúdia Henning Larsen Architects,“ uviedol riaditeľ Stavebnej správy západ SŽ Petr Hofhanzl. Rekonštrukcia hlavnej stanice je podľa neho potrebná kvôli očakávanému nárastu počtu cestujúcich. „Čakajú nás projekty vysokorýchlostných tratí, rozvoj prímestskej dopravy v súvislosti s železničným uzlom Praha či dostavba metra D,“ dodal.

Podľa námestníka pražského primátora pre územný rozvoj Petra Hlaváčka (STAN) z prieskumu vyplýva, že sa verejnosť vo Vrchlického sadoch pred stanicou necíti príjemne ani bezpečne. „V on-line ankete potom 67 percent z respondentov uviedlo, že riešenie parku z víťazného návrhu povedie k väčšej prehľadnosti a pocitu bezpečia,“ povedal Hlaváček.

Víťazný návrh zamedzuje vzniku temných zákutí a umožňuje konanie spoločenských akcií

Víťazný návrh podľa neho zamedzuje vzniku temných zákutí a umožňuje konanie spoločenských akcií ako trhy alebo umiestnenie detského ihriska a v zime aj klziska. „Park tiež bude prirodzene viac prepojený s odbavovacou halou aj centrom mesta,“ doplnil námestník.

Nová električková trať povedie od Národného múzea cez ulicu Politických väzňov do Washingtonovej ulice, ďalej k odbavovacej hale a následne Opletalovou ulicou do Bolzanovej ulice. S trasou už počíta pražský územný plán. „Nová električková trať je verejnosťou podľa očakávania vítaná. Vo víťaznom návrhu je citlivo začlenená do architektonického riešenia celej oblasti,“ uviedol člen predstavenstva Dopravného podniku hlavného mesta Prahy Jan Šurovský s tým, že električková trať umožní jednoduché napojenie na budúce metro D.

Magistrát verejnosť o pripravovaných zmenách informoval už od roku 2014 v súvislosti s prerokovávanou zmenou územného plánu pre vybudovanie električkovej trate. Do diskusií o rozvoji územia sa verejnosť mohla viac zapojiť od jesene 2019 do leta 2022 a následne tiež tento rok na jar v podobe ankiet, stretnutí s obyvateľmi z okolia alebo prednášok pre verejnosť.