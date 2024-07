Práce na D1 po dokončení významným spôsobom odľahčia tranzit cez Bratislavu

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/markusspiske

Práce na diaľnici D1 po ich dokončení vodičom významným spôsobom odľahčia tranzit cez Bratislavu. Avizoval to generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček na sobotňajšom mediálnom brífingu. S dopravnými obmedzeniami treba podľa neho počítať aj na budúci víkend, pričom diaľnica bude zatvorená v opačnom smere z Bratislavy na Trnavu.

„Je to stavba, ktorá bude mať veľký dosah na vodičov jazdiacich cez Bratislavu. Odľahčí významným spôsobom po dokončení tranzit cez Bratislavu a významným spôsobom pomôže ľuďom dochádzajúcim za prácou do Bratislavy a z Bratislavy,“ uviedol Macháček. Robia podľa neho všetko pre to, aby dopravné obmedzenia mali čo najmenší vplyv na motoristickú verejnosť.

Ako pripomenul, do nedele (28. 7.) do 20.00 h sú na diaľnici D1 naplánované dopravné obmedzenia. Následne podľa neho znova pustia dopravu v zúžených troch jazdných prúdoch v smere na Bratislavu. Doplnil, že na budúci víkend pôjde o kratšie dopravné obmedzenie. Následne už podľa neho bude pustená doprava v ľavom jazdnom páse v šiestich zúžených pruhoch.

Šéf NDS takisto podotkol, že križovatka Bernolákovo je obmedzená v dvoch stupňoch. „Od tohto víkendu je zatvorený výjazd od Bernolákova a Slovenského Grobu na Bratislavu. Od budúceho víkendu bude uzatvorený výjazd a zjazd z diaľnice v opačnom smere na Trnavu,“ priblížil s tým, že tieto obmedzenia budú trvať do zimy tohto roka.