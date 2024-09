Pozor na objednávky do balíkoboxov: Slovenská pošta chystá veľkú modernizáciu, desiatky z nich budú odstavené!

Foto: posta.sk, oPeniazoch.sk

Doručovanie zásielok do odkladacích boxov je na Slovensku čoraz populárnejšie. Spotrebitelia si ich obľúbili hlavne na doručovanie pri internetových nákupoch. Svoju sieť BalíkoBOXov sa najnovšie rozhodla zmodernizovať Slovenská pošta. Modernizácia a príprava na nové služby si však vyžiada aj obmedzenia, niektoré z boxov tak čaká odstavenie z prevádzky.

Slovenská pošta modernizuje svoje služby a začína inovovať sieť BalíkoBOXov s cieľom zvýšiť komfort zákazníkov. Spolu 72 BalíkoBOXov dostane nový informačný systém, ktorý umožní okrem výdaja aj podaj zásielok.

Ako ďalej informuje Slovenská pošta, modernizácia si vyžiada obmedzenie prístupnosti týchto 72 BalíkoBOXov. Zákazníci si už od 31. augusta nemôžu objednať zásielky do uvedených schránok, výdaj zásielok v nich však bude fungovať do 9. septembra. „Po 9. septembri sa 72 BalíkoBOXov odstaví z prevádzky, aby sme mohli inštalovať nový informačný systém. BalíkoBOXy s novým informačným systémom budú postupne nabiehať do prevádzky od polovice septembra do polovice októbra,“ dodáva pošta.

Slovenská pošta aktuálne prevádzkuje 236 BalíkoBOXov, z toho 81 už disponuje novým informačným systémom. Spoločnosť zároveň avizuje, že do konca tohto roka budú všetky BalíkoBOXy modernizované na nový informačný systém.

Výhody modernizovaných BalíkoBOXov:

– podaj zásielok predplatených cez elektronický podací hárok,

– možnosť vrátenia zásielok,

– prehľadnejší výber zásielok (informácia o čísle schránky, ktorá sa otvorí, znovuotvorenie schránky zadaním PIN kódu)

Papierové potvrdenia končia

Pošta zároveň na starších BalíkoBOXoch ruší výdaj tlačenej formy potvrdenia, ktoré príde zákazníkom elektronicky na email. Spoločnosť týmto krokom chce znížiť spotrebu papiera a podporiť ekológiu.

Záujem zákazníkov o tento druh služby podľa Slovenskej pošty rastie. Za prvých šesť mesiacov tohto roka BalíkoBOXy zaznamenali rast zásielok o 150 percent oproti rovnakému obdobiu roka 2023. „Klienti ich využívajú najmä pri nákupoch cez internet. Zákazník si objedná tovar a ako miesto doručenia si vyberie BalíkoBOX, ktorý mu svojou lokalizáciou vyhovuje najviac,“ informuje pošta.

Aktuálne informácie o tom, ktoré z BalíkoBoxov sú aktuálne v prevádzke, je možné nájsť v mobilnej aplikácii Pošta v časti Pobočky.