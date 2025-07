Pozor na nepríjemné prekvapenie pri návrate z dovolenky: Koľko cigariet a alkoholu si môžete priviezť?

Letisko Bratislava. Foto: TASR

Cigarety a alkohol patria medzi najobľúbenejšie suveníry, ktoré si Slováci často privezú z dovolenky. Cestovatelia však musia myslieť na to, že ak toho na dovolenke nakúpia priveľa, môžu sa pri návrate domov dostať do problémov s colníkmi. Koľko cigariet a alkoholu si teda môžete na Slovensko priviezť?

Priviezť si z dovolenky kvalitné víno, likér, exkluzívne pivo či cigary je aj pre mnohých Slovákov lákavé. Ako však pripomína finančná správa, alkohol a tabak možno na osobnú spotrebu bez colných poplatkov priviezť aj z krajín mimo Európskej únie, má to však svoje pravidlá. Inak sa nevyhnete komplikáciám na colnici a aj colným poplatkom.

Aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám pri colnej kontrole, musíte pri dovoze alkoholických nápojov a tabakových výrobkov na osobnú spotrebu dodržať colné predpisy a množstevné limity. Platí to pre všetky destinácie mimo Európskej únie, teda aj obľúbené turistické destinácie Slovákov, ako Turecko, Egypt, Spojené arabské emiráty ale aj také Srbsko, prípadne Kuba, kde je tabak a cigary kľúčovou komoditou.

Aké sú teda množstevné limity na dovoz týchto výrobkov z krajín mimo Európskej únie? Podľa finančnej správy sú rozdielne pri leteckej doprave a ostatných druhoch dopravy, ako je cestná a železničná. Všetky nasledujúce limity platia na jednu cestujúcu osobu nad 17 rokov:

Letecká doprava

200 ks cigariet, 100 ks cigariek, 50 ks cigár alebo 250 g tabaku,

1 liter alkoholického nápoja s obsahom alkoholu viac ako 22 % (napr. tvrdý alkohol, pálenka),

2 litre alkoholického nápoja s obsahom alkoholu do 22 % (napr. likéry, portské, šumivé vína),

4 litre nešumivého (tichého) vína,

16 litrov piva.

Ostatné druhy dopravy (cestná, železničná)

40 ks cigariet, 20 ks cigariek, 10 ks cigár alebo 50 g tabaku,

Limity na alkoholické nápoje sú rovnaké ako pri leteckej doprave.

Ak by ste si však z dovolenky chceli priniesť viacero tabakových či alkoholických výrobkov v menšom počte či objeme, je to možné. Podľa finančnej správy je totiž prípustné využiť aj kombináciu tovaru tak, aby bol dodržaný limit. Do limitu by ste sa teda zmestili, aj ak by ste si priviezli 1 cigaru, 2 cigarky, 20 cigariet a 15 gramov tabaku. Pri alkohole je zase možné skombinovať napríklad pol litra alkoholického nápoja nad 22 % s litrom šumivého vína.

„Dodržanie týchto limitov umožňuje cestujúcim využiť zelený koridor „nič na preclenie“, inak je potrebné nahlásiť tovar v červenom koridore a uhradiť colné poplatky,“ pripomína finančná správa.

Ako dodáva, jej cieľom nie je obmedzovať turistov, ale zabezpečiť, aby dovoz alkoholu a tabakových výrobkov nebol zneužívaný na komerčné účely. „Preto odporúčame, aby si vopred overili platné limity a vyhli sa tak nepríjemným prekvapeniam na hraniciach,“ konštatuje.