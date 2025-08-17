Pozor, kde kupujete dovolenku: SOI upozorňuje na ďalší možný podvod!

Ak sa ešte chystáte na dovolenku, dobre zvážte, u koho si kúpite zájazd. Aj keď je nízka cena lákavá, na takúto dovolenku v skutočnosti nemusíte ani odletieť, pretože sa stanete ďalšími obeťami podvodníkov.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje verejnosť na podozrivý predaj zájazdov prostredníctvom webovej stránky www.airtravel.sk. Stránka podľa predbežnej lustrácie nespĺňa zákonné požiadavky na transparentnosť, chýbajú identifikačné údaje a nie je jasné, kto zájazdy v skutočnosti poskytuje. Spotrebitelia by preto mali byť mimoriadne opatrní.
Na rizikovosť portálu upozornila Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr, ako aj viaceré podnety od spotrebiteľov. Kontrolou sa zistilo, že stránka uvádza kontaktnú adresu v Slovenskej republike, no zároveň sa odvoláva na nemeckú spoločnosť Air Travel Service GmbH, pričom ako sprostredkovateľ neuvádza, pre ktorú cestovnú kanceláriu zájazd zabezpečuje. Web navyše neobsahuje informácie o poistení pre prípad úpadku, čo je zo zákona povinné.
Môžete zaplatiť, ale nikdy nikam neodletíte
Podľa SOI ide o model správania sa, ktorý je podobný viacerým predchádzajúcim online podvodom so zájazdmi. Niektoré stránky zneužívajú známe názvy, falošné certifikáty alebo zobrazujú neexistujúce cestovné kancelárie. Doména .sk a slovenský jazyk nemusia automaticky znamenať, že ide o slovenský subjekt so zákonnými povinnosťami voči spotrebiteľom.
Overujete si pred kúpou dovolenky pravosť a dôveryhodnosť danej cestovnej kancelárie?
SOI v súčasnosti pokračuje v zisťovaní identity prevádzkovateľa stránky airtravel.sk, no upozorňuje, že nie je oprávnená stránku zablokovať ani vymáhať späť peniaze od podvodníkov. Oklamaným spotrebiteľom preto odporúča podať trestné oznámenie na polícii.
Ako sa chrániť pred podvodom?
Spotrebitelia by si mali ešte pred uzavretím zmluvy alebo zaplatením zájazdu vždy overiť, či:
- je predajca riadne identifikovaný (IČO, obchodný register, kontakty),
- má v predmete podnikania prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo agentúry,
- poskytuje informácie o zabezpečení ochrany pre prípad úpadku,
- uvádza, pre ktorú cestovnú kanceláriu zájazd sprostredkúva (v prípade sprostredkovania),
- nekomunikuje výlučne cez sociálne siete alebo chaty, bez platnej zmluvy.
Zoznam legálne fungujúcich cestovných kancelárií so sídlom na Slovensku je dostupný na oficiálnej stránke SOI, no nájdete ho aj v našom staršom článku. Slovenská obchodná inšpekcia pravidelne aktualizuje aj zoznam rizikových cestovných kancelárií, ktorý nájdete na ich webe.