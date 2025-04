Pôvodná diaľnica D1 pri Bratislave je zbúraná: Minister Ráž prezradil, kedy odklonia kamióny z hlavného mesta! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (9) Práce na križovatke diaľnic D1 a D4 pri Bratislave, apríl 2025. Foto: youtube.com/Ministerstvo dopravy SR

Práce na našej najväčšej diaľničnej križovatke pri Bratislave výrazne napredujú. Pôvodná D1 je medzi Bratislavou a Bernolákovom prakticky celá zbúraná a buduje sa nanovo. Ako to aktuálne na stavbe vyzerá, si bol pozrieť minister dopravy Jozef Ráž. Zároveň prezradil, kedy by celá križovatka mala byť plne funkčná.

Križovatka diaľnic D1 a D4 pri Bratislave je jednou z najsledovanejších stavieb na Slovensku. Na pokrok v prácach sa bol na tomto úseku pozrieť minister dopravy Jozef Ráž. Táto nová križovatka je súčasťou trasy rozšírenej D1 Bratislava – Triblavina.

Okolo pôvodnej diaľnice D1 vedú v súčasnosti obchádzkové trasy. Minister dopravy priamo na stavenisku poďakoval motoristom za trpezlivosť a za to, že nehodovosť na provizórnom úseku je našťastie nízka.

Pracovníci na stavenisku aktuálne robia jeden zo štyroch nových mostov, ktorý umožní úplné prepojenie D1 a D4. Ide o prepojenie z Trnavy smerom priamo na Jarovce tak, aby vodiči nemuseli ísť cez kruhový objazd.

Minister dopravy absolvoval v rámci návštevy staveniska aj rozhovory so zhotoviteľom stavby. Ten podľa jeho slov potvrdil, že táto vetva by mala byť začiatkom leta dokončená. To by následne umožnilo obmedziť kamiónovú prepravu cez mesto a cez Prístavný most, čo by mohli veľmi pozitívne pocítiť aj motoristi.

Ministerstvo podľa slov Jozefa Ráža veľmi tlačí na to, aby celá križovatka bola plne funkčná do konca tohto roka. „Aby sme mali D1-ku plne prejazdnú, aby sme mali všetky pripájacie pruhy a aby táto križovatka bola plne funkčná. To je naším cieľom a dúfam, že sa to podarí do konca roka ukončiť,“ vyhlásil Ráž.

D1-ka bude mať viac pruhov

Trasa rozšírenej D1 Bratislava – Triblavina začína pred bratislavskou mimoúrovňovou križovatkou Vajnory. Dôležitou súčasťou stavby je vybudovanie križovatky diaľnic D1 a D4. Rekonštrukcia D1 začína v križovatke Vajnory, pričom súčasťou rekonštruovaného úseku v dĺžke 3,6 kilometra bude rozšírenie a rekonštrukcia vozovky diaľnice, ako aj zdvih nivelety, doplnenie križovatkových kolektorov či dostavba vetiev mimoúrovňovej križovatky Ivanka sever (D1/D4).

Súčasťou stavebných prác je aj výstavba 18 mostov na diaľnici, práce na vetvách križovatky a súvisiacich komunikáciách, ako aj doplnenie informačného systému, oplotenia a ďalších súvisiacich objektov.