Posielate balíky cez Packetu? Pozor na nepovolené predmety, počet týchto zásielok stúpol!

Ilustračné foto. Foto: Packeta

Posielanie zásielok už dávno nie je obmedzené len na Slovenskú poštu, ale mnohí Slováci využívajú služby Packety alebo iných kuriérskych spoločností. A práve Packeta upozorňuje na zvýšený výskyt nepovolených predmetov v balíkoch smerujúcich do Veľkej Británie.

Ak využívate služby Packety na posielanie balíkov do zahraničia, najmä do Veľkej Británie, mali by ste spozornieť. Spoločnosť v posledných týždňoch zaznamenala výrazný nárast balíkov, ktoré obsahovali zakázané typy batérií. Tie predstavujú bezpečnostné riziko a môžu spôsobiť poškodenie zásielky, zdržanie alebo jej úplné zadržanie.

Ktoré tovary sú zakázané na prepravu?

Zákaz sa týka najmä týchto typov tovaru:

lítiové batérie, ktoré nie sú zabudované v zariadení, vrátane powerbaniek,

poškodené alebo použité batérie, vrátane autobatérií, alkalických kovových batérií, NiMH, NiCd či zinkovovzdušných článkov,

zapaľovače a náplne obsahujúce horľaviny,

elektronika s batériou, ktorá nie je pevne pripojená k zariadeniu,

akumulátory typu AGM alebo gélové batérie.

Tieto položky sú klasifikované ako nebezpečný tovar a ich preprava je prísne zakázaná.

Čo je, naopak, povolené?

Napriek zákazu je možné posielať podobné tovary. Niektoré batérie a elektronika sú naďalej prípustné, ale musia spĺňať jasné podmienky:

batérie musia byť nové, v originálnom balení, nepoškodené a správne zabalené v tlmiacom materiáli (bublinková fólia),

lítiové batérie musia byť pripojené k zariadeniu (napr. mobil, fotoaparát),

zásielka smie obsahovať max. 4 články alebo 2 batérie v jednom zariadení,

energetická kapacita lítiových batérií nesmie prekročiť 100 Wh na batériu a 20 Wh na článok,

celková hmotnosť batérií nesmie presiahnuť 5 kg,

každý článok/batéria musí byť testovaný podľa príručky OSN, sekcia 38.3.

Zvyknete odosielať zásielky cez Packetu? Áno Nie Iba zriedkavo Odoslať odpoveď

Čo sa týka zabalenia samotnej elektroniky, zariadenie s batériou musí byť zabalené v pevnom obale, ktorý zabráni pohybu počas prepravy. Dôležité je tiež zabrániť samovoľnému zapnutiu zariadenia.

V prípade, že si nie ste istí, či môžete daný tovar bezpečne odoslať, môžete vyplniť kontaktný formulár na webe alebo sa obrátiť na svojho obchodného zástupcu. „V prípade otázok ohľadom krajín, v ktorých je povinná colná deklarácia, sa môžete obrátiť na customs@packeta.com,“ doplnila Packeta.

Zvýšené množstvo zakázaných zásielok vedie k prísnejšej kontrole a možným komplikáciám pri preprave. Skôr než odošlete svoj balík, venujte chvíľu kontrole jeho obsahu. Vyhnete sa tak zbytočným nepríjemnostiam a zaistíte, že sa zásielka dostane do cieľa bezpečne a načas.