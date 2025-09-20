Porsche výrazne spomaľuje prechod na elektromobily: Volkswagen čakajú miliardové straty

Nemecký výrobca luxusných športových áut Porsche oznámil, že výrazne spomalí tempo prechodu na elektrické vozidlá. Dôvodom je slabší než pôvodne predpokladaný dopyt. Firma zároveň dodala, že svoje modely so spaľovacími motormi ponechá vo svojom programe dlhšie, než pôvodne predpokladala. Rozhodnutie Porsche spomaliť prechod na elektrické autá je tak zlou správou pre materskú firmu Volkswagen, ktorú tento krok bude stáť vyše 5 miliárd eur. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.
Šéf Porsche Oliver Blume uviedol, že vedenie sa rozhodlo automobilku kompletne zreorganizovať. Musí sa prispôsobiť novej realite na trhu a meniacim sa požiadavkám zákazníkov, ktorých dopyt po čisto elektrických vozidlách zďaleka nedosahuje také tempo rastu, s akým sa počítalo.
Pre materskú firmu Volkswagen to znamená ďalšie komplikácie v situácii, keď musí čeliť tvrdej konkurencii zo strany čínskych automobiliek a zhoršeniu podmienok na americkom trhu v dôsledku colnej politiky prezidenta Donalda Trumpa. Podľa VW sa najnovšie zmeny v plánoch Porsche výrazne negatívne odrazia na tohtoročných prevádzkových výsledkoch, pričom VW odhaduje, že celú skupinu Volkswagen, kontrolujúcu 10 značiek, to bude stáť 5,1 miliardy eur.
K opatreniam, ktoré vedenie Porsche v rámci spomalenia prechodu na elektromobily oznámilo, patrí odklad uvedenia niektorých plne elektrických áut na trh. Spoločnosť zároveň predĺži produkciu niektorých hybridných modelov a modelov so spaľovacím motorom.