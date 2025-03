Poplatky za nákup lístkov na železničných staniciach nie sú podľa PS spravodlivé

Elektrická jednotka Panter. Foto: TASR

Poplatky za nákup lístkov na železničných staniciach sú nespravodlivé a diskriminačné voči cestujúcim, ktorí nemajú prístup k online nákupu lístkov. Z tohto dôvodu podali opoziční poslanci Richard Dubovický a Martin Pekár z Progresívneho Slovenska (PS) podnet na Dopravný úrad na prešetrenie zavedenia servisných poplatkov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

„Štátna železničná spoločnosť by mala skôr investovať do modernizácie predajných systémov, nie zavádzať ďalšie poplatky, ktoré len zvýšia finančnú záťaž cestujúcich,“ uviedol Dubovický s tým, že pri nákupe cestovného lístka v pokladnici zaplatia ľudia poplatok vo výške jedného eura a pri nákupe vo vlaku až tri eurá.

Zavedenie týchto poplatkov podľa Pekára ide proti trendom modernizácie železničnej dopravy v Európe. Železnice by mali radšej investovať do zlepšenia služieb, napríklad zavedením samoobslužných pokladníc na frekventovaných staniciach. Týmto krokom by sa tak uľahčil nákup lístkov bez potreby dlhého čakania a odstránil by neprimeranú finančnú záťaž pre cestujúcich.

Ilustračné foto. Foto: TASR

Opoziční poslanci z PS preto vyzvali Dopravný úrad, aby prešetril zavedenie týchto poplatkov a zabezpečil, že opatrenia prijaté ZSSK boli v súlade so spravodlivou reguláciou cestovného v osobnej železničnej doprave.