Poľsko vloží 1,6 miliardy zlotých do modernizácie letiska Fryderyka Chopina

Poľská štátna letisková spoločnosť PPL vloží do modernizácie medzinárodného letiska Fryderyka Chopina vo Varšave 1,6 miliardy zlotých (374 miliónov eur).

„Všetky investície budú financované zo zisku spoločnosti PPL, čím sa zabezpečí, že nedôjde k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu štátneho rozpočtu,“ uviedol v pondelok šéf PPL Andrzej Ilkow. Vďaka investícii sa podľa neho kapacita najväčšieho letiska v Poľsku zvýši tak, aby mohlo od roku 2029 vybaviť až 30 miliónov cestujúcich ročne. Projektová fáza by mala trvať do roku 2026 a stavebné práce do konca roka 2028.

Prvých cestujúcich by malo zmodernizované letisko privítať v lete 2029. Projekt počíta okrem iného s výrazným rozšírením parkovacích plôch pre úzkotrupé aj širokotrupé lietadlá a zväčšením plochy terminálu pre cestujúcich o 15 %.