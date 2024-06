Poľsko plánuje výstavbu nového letiska: Slúžiť by malo až 34 miliónom cestujúcim

Foto: unsplash.com/Chris Leipelt

Poľsko plánuje vybudovať neďaleko Varšavy nové centrálne letisko. Do prevádzky by malo byť uvedené v roku 2032 a poslúži až 34 miliónom cestujúcich ročne, povedal v stredu poľský premiér Donald Tusk. Informuje o tom správa z agentúry DPA.

Náklady na výstavbu letiska a rozšírenie infraštruktúry sa odhadujú na 30 miliárd eur. Výstavba „centrálneho dopravného uzla“ (CPK) bola jedným z kontroverzných prestížnych projektov bývalej konzervatívnej vlády pod vedením strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá krajine vládla v rokoch 2015 až 2023. Súčasná vláda sa k projektu veľkého letiska prihlásila, podľa Tuska ho však prispôsobí potrebám krajiny. „V konečnom dôsledku ho niekto musí postaviť, musí to však byť založené na realistických predpokladoch,“ povedal Tusk.

Podľa pôvodných plánov vlády PiS malo nové veľké letisko v Baranowe, 60 kilometrov západne od Varšavy, nielen nahradiť existujúce letisko v hlavnom meste, ale aj vytvoriť nový letecký uzol pre strednú a východnú Európu. Vtedajší premiér Mateusz Morawiecki hovoril až o 100 miliónoch cestujúcich ročne. Kritici upozorňovali, že tieto očakávania sú nereálne. Výstavba, ktorú chcela PiS dokončiť do roku 2027, sa ani nezačala.

V súvislosti s výstavbou nového centrálneho letiska sa má rozšíriť aj poľský národný letecký prepravca Lot. Do roku 2032 by tak mal mať vo svojej flotile 135 lietadiel namiesto súčasných 76. Podľa predstáv vlády by spoločnosť prevádzkovala približne 60 % spojov z nového hlavného letiska.