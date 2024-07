Pokračovanie rýchlocesty z Bratislavy si vyžiada až 170 mostov: Urýchliť by ju mohol príchod mega investora! (video)

VIDEO Minister dopravy SR Jozef Ráž. Foto: TASR

Rýchlostná cesta R7, ktorá dnes spája Bratislavu so Šamorínom, má naplánované ešte takmer 200-kilometrové pokračovanie až po Lučenec. Jej pokračovanie si síce nevyžaduje stavbu tunelov, no vzhľadom na prechod cez Žitný ostrov by musela mať desiatky nových mostov. Výstavbu potrebných úsekov by mohla výrazne vpred posunúť aj nová miliardová investícia v Šuranoch.

Na rýchlostnej ceste R7 boli v roku 2021 dobudované prvé tri úseky v dĺžke zhruba 30 kilometrov od Bratislavy po Holice. Jej pokračovanie je naplánované na zvyšných siedmich úsekoch, ktoré budú mať po dokončení podľa ministra dopravy Jozefa Ráža 191 kilometrov.

Po kompletnom dobudovaní R7-čky by sa mala pri Lučenci napojiť na ďalšiu rýchlostnú cestu a to R2. Tento cieľ si však podľa Jozefa Ráža ešte vyžaduje veľa práce, keďže potrebné úseky sú v rôznych štádiách pripravenosti.

Od Holíc by táto rýchlostná cesta mala ďalej pokračovať cez Nové Zámky, Veľký Krtíš až do Lučenca, pričom je na nej naplánovaných sedem úsekov. Samotná stavba by si nemala vyžadovať hĺbenie tunelov, no práce skomplikujú početné mosty, ktoré budú nevyhnutné vzhľadom na prechod cez Žitný ostrov. Podľa ministra dopravy by ich malo byť na celom úseku až 170. Naplánovaných je aj 15 križovatiek a štyri nové strediská údržby.

O pokračovaní projektu rýchlostnej cesty R7 hovorí minister dopravy v zverejnenom videu Krížom krážom s Jožom Rážom:

Minister dopravy najnovšie priblížil, ktoré úseky sú na celej dĺžke R7 najlepšie pripravené. „Z tých siedmich úsekov máme lepšie pripravené štyri úseky a sú to tie, ktoré idú od Holíc, kde dnes R7 končí, cez Dunajskú Stredu až po Nové Zámky,“ uviedol Jozef Ráž. Tieto štyri úseky majú spolu zhruba 55 kilometrov, čiže zvyšné tri budú mať po dokončení necelých 140 kilometrov.

Výrazný impulz by výstavbe mohol priniesť nový investor, ktorý chce v Šuranoch vyrábať batérie do elektromobilov a preinvestovať by mal viac ako miliardu eur. Podľa ministra dopravy by to mohlo byť podobné ako v prípade automobilky Volvo, ktorá urýchlila výstavbu diaľnic pri Košiciach. „Je veľmi pravdepodobné, že toto bude práve akcelerátor toho, aby sa táto diaľnica začala objavovať medzi prioritami tohto štátu,“ uvádza v súvislosti s dostavbou rýchlostnej cesty R7 Jozef Ráž.

Po spomínaných štyroch úsekoch, ktoré sú v pomerne dobrom štádiu pripravenosti, však štát čaká ešte dostavba ďalších troch úsekov, ktoré sú však ešte len vo veľmi skorom štádiu prípravy. Minister dopravy však dúfa, že jedného dňa sa rýchlostné spojenie prostredníctvom R7-čky dostane až do Lučenca.