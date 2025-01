Pôjdeme vlakom z Bratislavy do Košíc rýchlejšie? Minister dopravy prezradil, čo sa chystá na južnej trase! (video)

VIDEO Minister dopravy a výstavby Jozef Ráž. Foto: TASR

Južná železničná trať z Bratislavy do Košíc by sa mohla dočkať výrazných zlepšení. Pripravovaná rekonštrukcia úseku medzi Zvolenom a Fiľakovom by mohla cestujúcim postupne priniesť zvýšenie komfortu a skrátenie cesty rýchlikom o zhruba 10 minút. Ako postupujú prípravné práce a čo všetko by rekonštrukcia mohla priniesť, prezradil minister dopravy Jozef Ráž.

Vlaky z Bratislavy cez Zvolen do Košíc musia dnes prekonávať náročné úseky, z ktorých časť je jednokoľajná. Platí to aj pre trať medzi Zvolenom a Fiľakovom. Tento úsek v súčasnosti podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nie je vo veľmi dobrom stave. Ide pritom o jeden z najvyťaženejších úsekov na Slovensku, ktorý navyše nie je elektrifikovaný.

Viac ako dve tretiny tohto 65 kilometrov dlhého úseku tvorí jednokoľajka, ktorá podľa ministra dopravy nie je vo veľmi dobrom stave. Rezort dopravy však aj na tomto úseku plánuje postupne veľké zmeny, pričom prípravné a povoľovacie procesy sú v dosť pokročilom štádiu.

Pre tento úsek je podľa Jozefa Ráža už roky vydané územné rozhodnutie, v súčasnosti sa končí posudzovanie vplyvov na životné prostredie, známe pod skratkou EIA, a hotová je aj štúdia realizovateľnosti. Rezort dopravy chce v ďalších prácach podľa ministra určite pokračovať.

Využívate pri cestách po Slovensku aj železničnú dopravu? Áno Nie Odoslať odpoveď

„Preferovaný variant A zo štúdie realizovateľnosti hovorí o elektrifikácii celého tohto úseku, o zvýšení maximálnej rýchlosti na 120 kilometrov za hodinu, a o vybudovaní nového riadiaceho strediska a nových zabezpečovacích prvkov,“ priblížil v najnovšom videu minister dopravy.

O rekonštrukcii železničnej trate do Košíc hovorí minister dopravy v ďalšej časti Krížom krážom s Jožom Rážom:

Všetky tieto pripravené zmeny by mali výrazne pocítiť aj cestujúci. Rekonštrukcia trate by pre nich mala priniesť vyššiu bezpečnosť, zvýšiť komfort cestovania, skrátiť by sa mal aj samotný čas prepravy a pozitívne dopady by malo pocítiť aj životné prostredie. Ako ďalej priblížil minister dopravy, časová úspora pre cestujúcich rýchlikmi by mohla dosiahnuť až 10 minút.

Počet cestujúcich by sa mohol výrazne zvýšiť

Rezort dopravy očakáva od rekonštrukcie trate aj úsporu nákladov na personál a po dokončení plánovaných prác by sa na tejto trati mohol v špičke zaviesť aj hodinový takt. Mimo špičky by vlaky mali premávať v dvojhodinovom intervale. Celkovo by nárast cestujúcich mohol podľa očakávaní dosiahnuť až 35 percent.

Náklady preferovaného variantu rekonštrukcie sa blížia k sume 300 miliónov eur. Ako však dodáva minister dopravy, v procese príprav a v povoľovacom procese je potrebné pokračovať. „Čaká nás spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a následne povoľovací proces,“ avizuje Jozef Ráž s tým, že verí tomu, že aj na tomto úseku sa v krátkom čase pohneme zase o kus ďalej.