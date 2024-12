Počet cestujúcich v mestskej a regionálnej doprave spoločnosti Arriva sa zvýšil o 3,5 percenta

Ilustračné foto. Foto: TASR

Počet cestujúcich v mestskej a regionálnej doprave v dopravnej spoločnosti Arriva rástol už tretí rok po sebe. Firma prepravila tento rok takmer 58 miliónov cestujúcich, čo je medziročne nárast o 3,5 %. Podarilo sa jej tiež zvýšiť počet vodičov autobusov o viac ako tri percentá, pričom cudzinci z tretích krajín tvoria 6,7 % z celkového počtu vodičov, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku Michal Horák.

„Nárast počtu cestujúcich využívajúcich naše služby je jasným dôkazom toho, že trend návratu ľudí do verejnej dopravy pokračoval aj v roku 2024,“ povedal Horák.

Spoločnosť tento rok rozšírila svoje služby aj na testovanie elektrických a vodíkových autobusov v mestách, pričom na budúci rok chce obstarať 17 elektrických autobusov spolu s dobíjacou infraštruktúrou pre mestskú autobusovú dopravu v Trnave a do prevádzky by mali byť uvedené o rok neskôr. Tieto autobusy by mali podľa Horáka ponúknuť cestujúcim tichšie a pohodlnejšie cestovanie, znížiť emisie skleníkových plynov v mestách aj náklady na údržbu. Spoločnosť tento rok pripravila aj projekt bezemisných elektrobusov, ktoré by mohli byť prvýkrát nasadené na regionálnych linkách na Slovensku.

Horák zdôraznil, že budúci rok sa bude niesť v duchu udržateľnosti a dostupnosti služieb verejnej dopravy. „V rokoch 2025 a 2026 sa Arriva zameria na to, aby sa stala vzorom v budovaní udržateľnej, inovatívnej verejnej dopravy,“ uzavrel s tým, že pôjde najmä o zvýšenie počtu nových autobusov s nulovými emisiami. Okrem toho chce aj naďalej rozvíjať náborové programy pre potenciálnych vodičov či zabezpečovať pre mladých vodičov výcvik zameraný na bezpečnú a plynulú jazdu.