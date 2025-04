Počet cestujúcich na bratislavskom letisku vzrástol v prvom štvrťroku 2025 o 14 percent

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Foto: TASR

Počet cestujúcich na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave v prvom štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 14 %. Na príletoch a odletoch letisko vybavilo od januára do konca marca tohto roka 273 807 cestujúcich. V piatok o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.

„K rastu počtu odbavených cestujúcich v prvom štvrťroku prispelo zvýšenie frekvencie letov na pravidelných linkách, ako aj lety do exotických destinácií či nová pravidelná letecká linka do Istanbulu,“ priblížil generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota. Doplnil, že najviac cestujúcich odlietalo z Bratislavy do Londýna, Manchestru, Ríma, na Maltu či do Solúna. Za prvý štvrťrok 2025 sa na bratislavskom letisku uskutočnilo 4856 vzletov a pristátí.

V marci letisko odbavilo 103 094 cestujúcich a vykonalo 1777 letov. „Po prvý raz od obdobia pandémie COVID-19 sme v treťom mesiaci roka presiahli hranicu 100 000 cestujúcich a zaznamenali sme v porovnaní s vlaňajším marcom rast ešte o 13 percent cestujúcich,“ uviedol Novota.