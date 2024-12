Po novej trati v bratislavskej Petržalke prešla prvá skúšobná električka

Aktualizované FOTO Foto: TASR/Dano Veselský

Po novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke prešla vo štvrtok popoludní prvá skúšobná električka. Stalo sa tak po viac ako troch rokoch od začiatku výstavby radiály v úseku Jungmannova – Janíkov dvor. Hlavné mesto hovorí o významnom dni pre najväčší dopravný projekt Bratislavy. Nasledovať budú dokončovacie práce na nástupiskách a priľahlých objektoch i povoľovacie procesy, spustenie plnej prevádzky električky je naplánované na jar 2025.

„Dnes je pre našu najdôležitejšiu stavbu významný deň. V predchádzajúcich dňoch sme ukončili dôležitý míľnik a môžeme povedať, že stavba vstupuje pomaly do finálnej fázy,“ povedal na štvrtkovom brífingu primátor Bratislavy Matúš Vallo. Verí, že práce budú pokračovať nezmeneným tempom ako doteraz, aby mohli na jar začať električkou jazdiť aj cestujúci. V tejto súvislosti hovorí o urbanistickom dokončení Petržalky, ktoré začali architekti na konci 60. rokov.

O významnom kroku a míľniku v rámci udržateľnej a ekologickej dopravy hovorí aj predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský. „Sme radi, že spojíme najvyťaženejšie radiály, petržalskú a račiansku. Do budúcna poskytneme dopravnú obslužnosť celej mestskej časti,“ poznamenal Rybanský s tým, že nová trať zabezpečí ľuďom cestu z konca Petržalky do mesta za pár minút.

Foto: TASR/Dano Veselský

Koľaje sú položené na celej dĺžke trate, zastávky získavajú svoje kontúry, rovnako ako aj chodníky a nová cyklotrasa lemujúca radiálu, na svojom mieste je aj trakčné vedenie. Zvarené boli koľaje pôvodnej a novovybudovanej trate. Osadených bolo doteraz 233 trakčných stožiarov, naťahaných 62 kilometrov napájacích káblov a 10,5 kilometra trolejového vedenia. Položených bolo osem kilometrov koľají a na dosky pod ne použili 455 ton oceľovej výstuže a 12 800 metrov kubických betónu.

Dôraz kladie hlavné mesto aj na zeleň. Okrem viac ako 22 000 metrov štvorcových zeleného rozchodníka, ktorý pokryje celú trať s výnimkou priecestí a mostov, pribudne v blízkosti trate 1512 vzrastlých stromov a viac ako 7000 metrov štvorcových kríkov. Ďalších 725 stromov a vyše 4000 metrov štvorcových kríkov vysádzajú v rámci náhradnej výsadby za stromy, ktoré museli vyrúbať pre výstavbu trate. Zelené budú aj strechy prístreškov.

Foto: TASR/Dano Veselský

Popri trati bude aj cyklotrasa

Popri električkovej trati vzniká šesť kilometrov novej oddelenej cyklotrasy. Okrem nej si stavba vyžiadala aj vybudovanie nových priecestí a úpravu pôvodných, keďže trať pretína viacero ciest. Úplne nová križovatka vzniká na združenom moste na Rusovskej ceste alebo na Pajštúnskej ulici, ktorá bude spoločne s Kutlíkovou „napriamená“ a rozšírená na štyri jazdné pruhy. Zmenou prešli aj križovatky na Jantárovej ceste s Betliarskou a Lietavskou, Jasovská a Šintavská.

Súčasťou projektu sú aj štyri nové mosty cez Chorvátske rameno. Prvým je združený most na Rusovskej ceste, po ktorom povedie električková trať, cestná doprava, cyklochodník a aj chodník pre peších. Druhým, a najdlhším, je 110-metrový most pri Farskom kostole Sv. Rodiny, určený pre električky. Ďalším je lávka pre peších a cyklistov pod mostom pri Farskom kostole Sv. Rodiny. Posledným je dopravný most na Kutlíkovej ulici. Upravený bol tiež existujúci most na Panónskej ceste, aby na ňom mohli zastavovať autobusy MHD. Nové rampy prepoja túto zastávku pre autobusy s novou zastávkou električky.

S výstavbou trate v úseku Jungmannova – Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Stavba podľa magistrátu od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. O zintenzívnení prác mesto so zhotoviteľom viackrát rokovalo.

Hlavné mesto a rezort dopravy v novembri informovali, že výstavba má mať plynulé financovanie, keďže podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku. Ide o sumu viac ako 66 897 914 eur z eurofondov určenú na financovanie druhej fázy dopravného projektu.

Úplne dokončenie projektu má byť do konca letných prázdnin 2025. Dovtedy majú byť dobudované zvyšné stavebné objekty, ktoré nie sú nevyhnutné na samotnú prevádzku električky, napríklad premostenie Kutlíkovej ulice.