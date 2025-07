Plánujete cestovať autom po Európe? Tu vás vyjdú mýtne poplatky najdrahšie! (prehľad)

PREHĽAD Ilustračné foto. Foto: oPeniazoch.sk, generované AI

Ak plánujete letnú dovolenku autom alebo cestovanie naprieč Európou, pripravte si peňaženku. Najnovší rebríček ukazuje, že diaľničné a mýtne poplatky sú v niektorých krajinách poriadne vysoké a môžu tak výrazne predražiť vašu cestu.

Najnovší prieskum spoločnosti Tollwayr odhalil, ktoré európske trasy patria k najdrahším, pričom lídrom rebríčka je Francúzsko. Absolútnym rekordérom je prejazd Eurotunelom medzi Francúzskom a Veľkou Britániou, ktorý vodičov vyjde na 72 eur.

V rebríčku najdrahších poplatkov sa však Francúzsko objavuje hneď päťkrát, vrátane známych diaľnic ako Paríž – Marseille (68,90 €) či Paríž – Bordeaux (60,50 €).

Na treťom mieste skončilo Taliansko s diaľnicou Miláno – Bari, kde poplatok dosahuje 68,30 €. Do prvej desiatky sa prebojoval aj znám Øresundský most, ktorý spája Dánsko a Švédsko. Prejazd cez most stojí 54 eur, čím sa stal najdrahším mostom v Európe.

Zatiaľ čo na západe Európy zaplatíte desiatky eur, východ kontinentu ostáva výrazne lacnejší. Chorvátsko má síce najdrahšie mýtne poplatky vo východnej Európe, no aj tak tie sumy nie sú tak vysoké. Prejazd úsekom Trakošćan – Split vás vyjde na 32,80 €, čo je 12. miesto v rámci celej Európy.

Na opačnom konci rebríčka je Veľká Británia, kde prechod mostom Warburton Bridge stojí len symbolických 0,14 €, čo je najmenej v celej Európe. Veľmi nízke poplatky sú aj v Bosne a Hercegovine, kde úsek Svilaj – Odžak vyjde vodičov na 0,61 €.

Rozdiely medzi krajinami sú značné, a preto odborníci odporúčajú vodičom naplánovať si trasu vopred a rátať aj s výdavkami na mýto. Najmä pri dlhších cestách alebo pri prejazde viacerých krajín,, sa môžu tieto poplatky vyšplhať na desiatky až stovky eur. Celý rebríček si môžete pozrieť na tomto odkaze.