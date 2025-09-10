Padajúce drony zatriasli aj zlotým: Trhy reagovali okamžite, poľská mena výrazne stráca!

Drony, ktoré v noci na stredu viackrát narušili poľský vzdušný priestor, zanechali aj svoju ekonomickú stopu. Poľská mena v reakcii na aktuálne dianie v stredu ráno prudko oslabovala.
Devízové trhy zvyknú na dianie v jednotlivých krajinách rýchlo reagovať. Inak tomu nebolo ani v stredu ráno, keď svet obleteli informácie o dronoch, ktoré narušili vzdušný priestor Poľska, teda jednej z členských krajín NATO.
Ako informoval portál money.pl, poľský zlotý v stredu ráno výrazne oslabil po viacerých nočných narušeniach poľského vzdušného priestoru.
Kurz EUR/PLN vzrástol o 0,34 % na 4,2624 PLN, čo je najvyššia úroveň od začiatku septembra. Americký dolár pritom ešte viac posilnil, a to o 0,60 % na 3,65 PLN. Krátko po 13:00 sa zlotý stále pohyboval na úrovni 4,2625 PLN za euro.
Na území Poľska bolo v stredu doteraz nájdených sedem dronov a časti jednej rakety zatiaľ bližšie neurčeného pôvodu, uviedla podľa agentúry Reuters hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Galecká. Poľskí politici dopoludnia informovali len o ruských dronoch, ktoré v noci na dnes opakovane narušili poľský vzdušný priestor a z ktorých niektoré boli zostrelené.
Považujete aktuálne narušenie poľského vzdušného priestoru za vážny incident?
Poľský premiér Donald Tusk povedal, že v noci na dnes poľská armáda zaznamenala celkovo 19 prípadov narušenia vzdušného priestoru 38-miliónovej krajiny a zrejme štyri drony poľskí vojaci, ktorým s ochranou krajiny pomáhali spojenci z NATO, zostrelili.
Prvé narušenie vzdušného priestoru armáda podľa Tuska, ktorého citoval server denníka Gazeta Wyborcza, zaznamenala v utorok o 23:30 a posledné dnes o 6:45.