Packeta chystá veľkú odstávku systému: V týchto časoch sa pripravte na zásadné obmedzenia!

Foto: Packeta (úprava oPeniazoch.sk)

Zákazníkov obľúbenej kuriérskej služby Packeta čaká výrazné obmedzenie. Spoločnosť avizovala rozsiahlu odstávku systémov, ktorá sa dotkne takmer všetkých jej služieb vrátane výdajných miest, Z-BOXov aj mobilnej aplikácie. Dôvodom je plánovaná technická údržba.

Ako informuje Packeta na svojom webe, odstávka sa začne v sobotu 28. júna o 20:00 a potrvá do nedele 29. júna približne do 8:00 ráno. V tomto čase nebude možné podávať ani vyzdvihovať zásielky cez Z-BOXy cez mobilnú aplikáciu a nebudú fungovať ani niektoré služby výdajných miest či pre e-shopy.

Čo všetko nebude počas odstávky fungovať

mobilná aplikácia Packeta – nebude možné vyzdvihovať zásielky zo Z-BOXov, vytvárať nové zásielky, zobrazovať heslá, platiť dobierku ani vyhľadávať výdajné miesta,

– nebude možné vyzdvihovať zásielky zo Z-BOXov, vytvárať nové zásielky, zobrazovať heslá, platiť dobierku ani vyhľadávať výdajné miesta, Z-BOXy – nebude možné otvoriť schránky pomocou mobilnej aplikácie. Vyzdvihnutie zásielky bude možné len po zadaní číselného kódu na klávesnici Z-BOXu,

– nebude možné otvoriť schránky pomocou mobilnej aplikácie. Vyzdvihnutie zásielky bude možné len po zadaní číselného kódu na klávesnici Z-BOXu, výdajné miesta – nebude možné podávať zásielky ani platiť dobierku kartou, vyzdvihnutie zásielky po zadaní hesla bude dostupné, platbu dobierky bude možné uhradiť len v hotovosti,

– nebude možné podávať zásielky ani platiť dobierku kartou, vyzdvihnutie zásielky po zadaní hesla bude dostupné, platbu dobierky bude možné uhradiť len v hotovosti, trasovanie zásielok – nebude dostupné,

– nebude dostupné, vyhľadávač výdajných miest – bude fungovať v obmedzenom režime bez aktualizácie dát,

– bude fungovať v obmedzenom režime bez aktualizácie dát, služby pre e-shopy – nedostupné bude API, podávanie a vytváranie zásielok aj prístup do klientskej sekcie.

Spoločnosť zároveň upozorňuje, že zásielky uložené v Z-BOXoch pred začiatkom odstávky nebudú dotknuté. Navyše, tým balíkom, ktorým by v sobotu končila úložná doba, sa automaticky predĺži o jeden deň, teda do nedele do 23:59.

Výdajné miesta, ktoré budú počas víkendu otvorené, budú môcť zásielky vydávať po zadaní hesla a dobierku prijímať v hotovosti vďaka núdzovej aplikácii pre výdaj zásielok. „Upozorňujeme, že z aplikácie môžu byť používatelia v čase výpadku odhlásení. Po opätovnom spustení systémov bude možné sa do appky znovu prihlásiť,“ doplnila Packeta.

Packeta plánuje odstávku systémov počas víkendu zámerne, aby bol dopad na zákazníkov a e-shopy čo najmenší. „Ďakujeme za vašu dôveru, pochopenie a vopred sa ospravedlňujeme za prípadné komplikácie,“ odkázala spoločnosť svojim zákazníkom.