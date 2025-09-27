Viac ako 14 kilometrov dlhý obchvat Košíc už slúži motoristom. Podľa očakávaní by mal výrazne zlepšiť dopravnú situáciu v meste a zároveň ušetriť desiatky minút jazdy. Dočkajú sa však motoristi aj prvého úseku obchvatu? Aktuálne plány prezradil minister dopravy Jozef Ráž.
Otvorením druhého úseku obchvatu nastáva podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nová etapa v živote Košičanov. „Bude výrazne cítiť, že tisíce áut zmiznú z centra mesta – nákladná a tranzitná doprava. Myslím, že to bude super,“ vyhlásil v zverejnenom videu Ráž.
Košice sa aj vďaka tomuto úseku rýchlostnej cesty R2 podľa ministra dopravy zbavia zásadnej časti tranzitnej dopravy, ktorá dnes prechádza mestom. Niektorými miestami v meste prechádza dokonca až 50-tisíc áut denne. „Je to neuveriteľne vysoké číslo a budú to tisícky kamiónov a áut, ktoré zmiznú zo dňa na deň. Bude lepšie a čistejšie ovzdušie, kľudnejší život, plynulejšia a hlavne bezpečnejšia doprava,“ dodáva Ráž.
Profitovať z obchvatu bude pritom aj tranzit. Košice sa totiž budú dať obísť, či už idete z Prešova alebo z Michaloviec smerom do Maďarska alebo naopak. Už vôbec nebude treba vojsť do mesta.
Ako to vyzeralo na otvorení košického obchvatu a aj na samotnej rýchlostnej ceste, si môžete pozrieť v galérii:
Výstavba tohto úseku však mala aj svoju cenu. Náklady na obchvat sa pohybujú na úrovni 132,5 milióna eur. Výrazná väčšina, 85 %, z tejto sumy bola pritom zaplatená z eurofondov.
„Obchvat má 14 km, je na ňom 13 mostov, tri mimoúrovňové križovatky a vyše 7 km protihlukových stien. Má jedno veľké odpočívadlo na Valalikoch. Okrem parkovacích miest tu bude do budúcna aj oddychová zóna, detské ihrisko a čerpacia stanica. Zrevitalizovali sme dokonca 50 000 metrov štvorcových mokradí pri obci Valaliky, čo bolo tiež pomerne náročné a nákladné,“ vymenúva minister dopravy.
Ste spokojní s otvorením nového úseku košického obchvatu?
Áno, konečne sa uľaví doprave v meste
Uvidíme, až keď sa odľahčí centrum
Nie, stále je potrebné dostavať ďalšie úseky
Je mi to jedno, obchvat nevyužívam
Aj keď obchvat je už otvorený, diaľničiarov čakajú ešte ďalšie práce v okolí novej rýchlostnej cesty. Stavebné stroje pri výstavbe totiž podľa ministra dopravy jazdili po rôznych vedľajších cestách a to sa odrazilo na ich stave. Bude ich treba poopravovať, urobiť na nich kompletné opravy asfaltu.
Už v týchto dňoch prebiehajú podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) lokálne opravné práce medzi Šacou a Malou Idou. Od konca mesiaca sa bude zhruba dva týždne opravovať cesta tretej triedy medzi Sadmi nad Torysou a Ďurkovom. Menšie lokálne opravy prebehnú aj v Šebastovciach. NDS zároveň dodáva, že robí všetko pre to, aby opravné práce mali čo najmenší efekt na živú premávku. Navyše, motoristi už majú k dispozícii aj novú dopravnú alternatívu – rýchlostnú cestu.
„Výstavbu akejkoľvek cesty spravidla sprevádza aj mierny diskomfort z prejazdu stavebných mechanizmov. Logistika sa však nezaobíde bez toho, aby tieto mechanizmy využívali aj miestne cesty. Preto je našou povinnosťou dať ich hneď po výstavbe do pôvodného stavu,“ povedal investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Čo bude s prvým úsekom obchvatu?
Po dokončení druhého úseku rýchlostnej cesty R2 Košice Šaca – Košické Oľšany však ešte zostáva dokončiť aj prvý úsek obchvatu Košíc. Minister dopravy avizuje, že aj v tomto prípade práce naplno pokračujú a aktuálne je v pokročilej fáze projektovej prípravy. Aktuálne beží proces vydania stavebného povolenia, čiže stavebné konanie.
„Mal by to byť úsek dlhý necelých 7 km a určite je to jeden z projektov, ktoré dávajú veľký zmysel a je v rebríčku našich priorít riadne vysoko. Verím, že nie budúci rok, ale ten ďalší už by sa mohlo začať s výstavbou,“ priblížil minister dopravy.