Oravská R3 v úseku Tvrdošín – Nižná bude dokončená v lete, uviedol Ráž

Minister dopravy a výstavby Jozef Ráž. Foto: TASR

Rýchlostná cesta na Orave R3 v úseku Tvrdošín – Nižná má byť otvorená pre motoristov už v lete. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

„Ak všetko dobre pôjde, tak stavba bude odovzdaná pred zmluvným termínom, to znamená, že niekedy v lete sa už po týchto cestách budeme vedieť previezť,“ uviedol minister. V úseku ostáva dobudovať časť podkladných vrstiev vozoviek, kompletný rozsah ložných a obrusných vrstiev krytu, pokračujú prvotné práce na dopravnom značení a boli zabudované káblové vedenia a nosné stavebné časti informačného systému, pripravuje sa tiež realizácia technologickej časti.

Podľa Ráža v prvom kole odsunul dokončenie nedostatok stavebných materiálov, inflácia, problémy s geológiou, musela sa meniť technológia výstavby niektorých častí, lebo bola tvrdšia hornina, než sa pôvodne očakávalo. Taktiež bol problém zabezpečiť dostatok pracovníkov.

„Vodiči budú mať k dispozícii 5,6 kilometra novej rýchlostnej cesty, síce v polovičnom profile, ale bude to zahŕňať 11 mostov a dve križovatky. Pre ľudí z Tvrdošína, aj pre ľudí, ktorí bývajú naokolo, to bude znamenať samozrejme veľmi dobré správy, pretože cez Tvrdošín prechádzali tisícky áut,“ priblížil minister. Dodal, že súčasné vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti znovu reštartovalo práce na príprave úsekov, ktoré boli doteraz pozastavené, je to úloha z výjazdového rokovania vlády na Orave.