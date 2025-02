Opoziční poslanci kritizujú nedávne zmeny v mestskej autobusovej doprave Trnavy

Autobus mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Foto: TASR

Opoziční poslanci trnavského mestského zastupiteľstva kritizujú vlaňajšiu úpravu grafikonu a cien lístkov tamojšej mestskej autobusovej dopravy (MAD). Na pondelkovej (3. 2.) tlačovej konferencii upriamili pozornosť napríklad aj na nárast cien lístkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

„To, čo najviac trápi Trnavčanov, čo sa týka novej zmeny v mestskej autobusovej doprave, sú predovšetkým spoje, ktoré by mali obslúžiť polikliniku, cintorín a potom, samozrejme, deti, ktoré chodia ráno do školy a poobede zo školy,“ povedal mestský poslanec a predseda klubu Trnava pre každého Branislav Baroš.Trnavský mestský poslanec Jaroslav Holeček sa pýta, na základe akých podkladov uskutočnilo mesto optimalizáciu mestskej autobusovej dopravy. Samosprávu vyzval, aby takéto dáta, ak sú k dispozícii, zverejnila.

Poslanec a predseda klubu Trnava nás spája Rastislav Mráz poukázal na to, že ťažko zdravotne postihnutým osobám sa výrazne zvýšili ceny lístkov. „Máme informáciu, že sa táto skupina osôb obrátila s podnetom aj na komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. A my čakáme na jeho stanovisko, pretože podľa nášho názoru ide o istý stupeň diskriminácie,“ podotkol.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím TASR potvrdil, že posudzuje podnet, v ktorom osoby so zdravotným postihnutím namietajú nový cenník cestovného trnavskej MAD. Z podnetu podľa hovorkyne úradu Štefánie Kačalkovej vyplýva, že pri platbe v hotovosti si tieto osoby môžu kúpiť cestovný lístok iba v plnej sume (1,50 eura).

Zníženie počtu liniek

„Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím namietajú, že dopravca neakceptuje preukaz osoby ŤZP. Poukazujú na to, že aj v prípade, ak by si vybavili dopravnú kartu, pre držiteľov preukazu ŤZP sa neaplikuje osobitné cestovné, ale iba všeobecné zľavnené cestovné vo výške 45 centov. V obidvoch prípadoch ide o neprimeraný nárast výšky cestovného, čo zhoršuje ich finančnú situáciu,“ podotkla.Úrad žiadal v predmetnej veci primátora Trnavy Petra Bročku o stanovisko. „Stanovisko nám zatiaľ nebolo doručené. Poskytnutie stanoviska budeme urgovať,“ doplnila Kačalková.Trnavské mestské zastupiteľstvo schválilo vlani zmeny v MAD, ktoré vstúpili do účinnosti od 15. decembra 2024. Okrem iného priniesli zníženie počtu liniek z 13 na sedem a s tým súvisiacu zmenu cestovných poriadkov. Niektoré linky jazdia v špičke každých 15 minút. Úpravou prešli aj ceny cestovných lístkov. MAD v Trnave zabezpečuje spoločnosť Arriva Trnava.