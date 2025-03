Odklon kamiónov z Prístavného mosta prispeje k plynulejšej doprave

Na snímke Lužný most, súčasť obchvatu Bratislavy. Foto: TASR

Nové pravidlá pre odklon tranzitnej nákladnej dopravy z Prístavného mosta v Bratislave na obchvat prispejú k zlepšeniu plynulosti dopravy v hlavnom meste. Uviedlo to v piatok Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia s tým, že dopravné zápchy v centre mesta dlhodobo komplikujú nielen pohyb obyvateľov a návštevníkov Bratislavy, ale aj logistické procesy dopravcov.

„Veríme, že toto opatrenie povedie k celkovému zrýchleniu prepravy, keďže môže zamedziť zbytočným meškaniam v kolónach,“ uviedol prezident Česmad Slovakia Pavol Piešťanský. Doplnil, že most Lanfranconi a Prístavný most patria dlhodobo k najvyťaženejším v rámci tranzitnej dopravy na Slovensku a vytvárajú úzke miesta na dopravnej sieti v SR. „Toto riešenie odbremení práve Prístavný most a podčiarkuje potrebu pokračovania prác na tuneli Karpaty,“ dodal Piešťanský.

Podľa združenia to síce prinesie mierne zvýšenie nákladov na mýto, no v pomere k možnému skráteniu prepravy vzhľadom na každodenné dopravné zápchy na Prístavnom moste považuje Česmad toto riešenie za prijateľné.

Podobné opatrenia sú bežnou praxou v hlavných mestách Európy

„Cesta po obchvate síce predstavuje dlhšiu trasu o približne 13 km, ale keď vezmeme do úvahy permanentné kolóny, tak úspora času plynulou jazdou prinesie dopravcovi väčší efekt. Podobné opatrenia sú bežnou praxou v hlavných mestách Európy a ich cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov a zároveň zabezpečiť plynulú a efektívnu dopravu a dodávateľské reťazce,“ vysvetlil Piešťanský.

Ministerstvo dopravy SR vo štvrtok (6. 3.) informovalo o presmerovaní dopravy z Prístavného mosta na obchvat. Dopravné značenie po novom naviguje tranzit z D2 (Pečňa – Petržalka) na D4 a následne na križovatku D1/D4. Dodržiavanie nových pravidiel pre kamióny bude polícia spočiatku kontrolovať a upozorňovať na ne. Neskôr však v prípade nerešpektovania zákazu bude udeľovať aj pokuty.