Od januára sa v Trenčianskom samosprávnom kraji menia tarify cestovného v regionálnej doprave

Foto: unsplash.com/Ant Rozetsky

Od 1. januára vstúpi do platnosti nový cenník regionálnej autobusovej dopravy (RAD) v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Cestujúcim sa najviac oplatí nákup 30- alebo 90-dňových predplatných lístkov. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného oddelenia Úradu TSK. „Dôvodom úpravy cien je neustále zvyšovanie nákladov verejnej dopravy a vplyv inflácie. Od januára 2025 sa zvýši cena základných a zľavnených cestovných lístkov pri nákupe v hotovosti, pri zakúpení lístka formou bezkontaktnej čipovej dopravnej karty je navýšenie len mierne,“ uviedla Gajdošíková s tým, že cieľom je najmä urýchlenie procesu vybavenia cestujúcich u vodiča.

Dopravcovia ponúkajú 30- a 90-dňové predplatné lístky, vďaka ktorým sa dá cestovať lacnejšie ako v súčasnosti. Do konca roka je možné zakúpiť si aj sedemdňový predplatný lístok, v novom roku už nebude k dispozícii. Všetky aktuálne predplatné cestovné lístky (sedemdňové a 30-dňové) sa budú dať zakúpiť do 31. decembra 2024, ich časová platnosť bude zachovaná. Ako dodala, v súlade s platnou legislatívou kraj upravuje a zjednocuje tarifné skupiny. Seniori od dovŕšenia 63 rokov budú cestovať za rovnaké zľavnené cestovné ako deti od šesť do 18 rokov, žiaci a študenti do 26. roku, ťažko zdravotne postihnutí a ich sprievodcovia.