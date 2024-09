Od decembra bude premávať priamy vlak z Berlína do Paríža, zaznelo na veľtrhu

Rýchlovlak Intercity-Express v Nemecku. Foto: pixabay.com/holzijue

V Berlíne sa v utorok začal medzinárodný veľtrh koľajovej techniky InnoTrans 2024. Českú účasť oficiálne začal minister dopravy Martin Kupka, uviedla v tlačovej správe Asociácia podnikov českého železničného priemyslu (ACRI). Nemecký národný dopravca Deutsche Bahn (DB) na podujatí oznámil, že začne fungovať priama vysokorýchlostná linka z Berlína do Paríža, uviedla agentúra DPA.

Cestujúci sa priamym vlakom z Berlína do Paríža dostanú už od 16. decembra. „Bude to prvýkrát, keď budú obe mestá spojené vysokorýchlostnou železnicou,“ povedala DB. Podľa nej je rozšírenie medzinárodnej dopravy súčasťou stratégie spoločnosti, ktorá má v strednodobom horizonte zlepšiť finančnú bilanciu. Firma sa totiž v poslednom čase potýka so stratami.

Tohtoročného ročníka veľtrhu sa zúčastňuje viac než 30 českých firiem. Vo svojich expozíciách sa podľa ACRI zamerali okrem iného na vysokorýchlostné železnice, udržateľnosť alebo digitalizáciu.

Česi vyrábajú aj vysokorýchlostné vozidlá dosahujúce rýchlosť až 230 kilometrov za hodinu

Medzi vystavenými českými produktmi sú napríklad vysokorýchlostné vozidlá dosahujúce rýchlosť až 230 kilometrov za hodinu, moderné električky alebo komponenty pre globálnych výrobcov drážnych vozidiel a koľajovej techniky.

Minister Kupka spomenul, že 60 percent produkcie českého železničného priemyslu ide na export. Podľa neho to ukazuje, že „český železničný priemysel je silný a výrobky českého železničného priemyslu patria k svetovej špičke“.

Veľtrh koľajovej techniky v Berlíne potrvá do piatka 27. septembra.