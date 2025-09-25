Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA prekvapili silným rastom po dvoch poklesoch

Po prudkom poklese v predchádzajúcich dvoch mesiacoch zaznamenali objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA minulý mesiac nečakane výrazné zotavenie. Údaje, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo obchodu, priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.
Ministerstvo uviedlo, že objednávky tovarov dlhodobej spotreby vzrástli v auguste o 2,9 %. Na porovnanie, v júli klesli po revízii o 2,7 %. Júlový pokles bol tak miernejší, než uvádzal predbežný odhad, podľa ktorého objednávky zaznamenali pokles o 2,8 %. Aj tento rozsah poklesu bol však výrazne miernejší než v júni, v ktorom sa objednávky tovarov dlhodobej spotreby prepadli o 9,4 %.
Zverejnené údaje za mesiac august predstavujú nečakane pozitívny výsledok aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s ďalším poklesom, aj keď miernejším, a to o 0,5 %.
Pod nečakaný rast celkových objednávok sa podpísali najmä objednávky na dopravné zariadenia. Tie vzrástli o 7,9 %, pričom ich podporili objednávky na lietadlá a príslušné komponenty. V prípade dopravných lietadiel sa objednávky zvýšili o 21,6 % a v prípade bojových lietadiel až o 50,1 %.
Bez započítania dopravných zariadení sa objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA zvýšili v auguste o 0,4 %. V porovnaní s júlom sa tak tempo rastu spomalilo, keď v júli vzrástli o 1 %.