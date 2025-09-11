Obchvat Košíc je kúsok od otvorenia: Autá predbehnú bežci! (foto)

Práce na rýchlostnej ceste R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany sa blížia do finále. Ešte predtým, ako sa na cestu vydajú autá, budú ju môcť otestovať bežci.
Na stavbe košického rýchlostného obchvatu R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany II. úsek sa už naplno finišuje. Motoristi by ho mali začať využívať už na jeseň tohto roka. Ešte predtým sa na košickom obchvate chystá zaujímavá akcia.
„Predtým než sa po novej ceste R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany rozbehnú autá, môžete si po nej zabehnúť Vy – ako prví bežci a symbolicky zanechať prvú stopu na asfalte. Čaká na Vás nielen športové poobedie, ale aj príjemná nedeľná akcia pre malých či veľkých, rodiny s deťmi, skvelá atmosféra a energia,“ informuje na sociálnej sieti Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Na beh je sa možné zaregistrovať už teraz, na tejto stránke. Prvú stopu na asfalte nového obchvatu budú môcť bežci zanechať v nedeľu 21. septembra.
Príbeh tohto úseku sa začal písať v marci 2022 podpisom zmluvy. Základný kameň sa symbolicky poklepal za účasti prezidentky SR, ministra dopravy, predstaviteľov Európskej komisie a ďalších hostí. O pár dní neskôr už stavenisko patrilo stavbárom a začali sa prvé práce – výrub krovín, pyrotechnický a archeologický prieskum.
Na čo sa môžu bežci a neskôr aj vodiči pri Košiciach tešiť, si môžete pozrieť v galérii:
Začiatok košickej R2 je v km 9,564 v križovatke Košice – Juh, kde sa napája na už postavenú rýchlostnú cestu R4 Košice – Milhosť a končí v km 23,826. V tomto mieste sa spája s diaľnicou D1 Budimír – Bidovce. Dĺžka rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany II. úsek je 14,261 km. V km 11,5 je navrhnuté veľké jednostranné odpočívadlo Valaliky, dopravne napojené na obidva smery.
Pomôže obchvat Košíc zlepšiť dopravu v metropole východu?
Súčasťou stavby je dostavba mimoúrovňovej križovatky Košice – Juh, výstavba novej mimoúrovňovej križovatky Krásna a križovatky Hrašovík. Národná diaľničná spoločnosť očakáva, že R2 nielenže výrazne odbremení mesto Košice od tranzitnej dopravy, ale prepojí rýchlostnú cestu R4 od hraníc s Maďarskom cez D1 až po Prešov.