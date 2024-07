Nová železničná zastávka Bratislava – Vrakuňa začne od utorka slúžiť cestujúcim

Na snímke vlak Leo express na trase Bratislava - Dunajská Streda - Komárno počas otvorenia prvého terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa v Bratislave 1. júla 2024. Foto: TASR

Nová železničná zastávka Bratislava – Vrakuňa, ktorá je súčasťou terminálu integrovanej osobnej dopravy (TIOP) Vrakuňa, bude od utorka (2. 7.) slúžiť cestujúcim. Začne na nej zastavovať vlak na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Zastávka je od pondelka v predčasnom užívaní, potrebné je ešte dobudovať neželezničnú časť projektu.

„Verím, že tento prestupný bod bude dlho slúžiť nielen ľuďom z tejto časti Vrakune a Podunajských Biskupíc, ale všetkým, ktorí budú cestovať či už smerom do Bratislavy alebo Dunajskej Stredy,“ skonštatoval na pondelňajšom brífingu Štefan Sedláček zo Železníc SR.

Na stavbu bolo zatiaľ vydané predčasné užívanie. Podľa zhotoviteľa, spoločnosti TSS Grade, je terminál daný do užívania v najnutnejšom a najlepšom možnom rozsahu, aby sa dal využívať. Stavba je bezpečná a užívaniaschopná. Doriešiť je potrebné prístup na železničnú zastávku, teda napríklad chodníky či zastávku MHD. Tieto veci riešia s hlavným mestom.

„Z toho, čo chýba stavbe a mali sme zazmluvnené, tak sú chodníky, jedna zastávka, ostrovček a priecestia pre cestujúcich. Je to len malá časť stavby, gro je vybudované,“ skonštatoval výrobný riaditeľ spoločnosti Daniel Adamovský. Verí, že ak pôjde všetko bez problémov, stavba by mohla byť skolaudovaná do dvoch mesiacov.

Nová železničná zastávka sa nachádza pri obratisku MHD

Nová železničná zastávka sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obratiska mestskej hromadnej dopravy (MHD). Premávajú odtiaľ dve trolejbusové linky spájajúce túto časť Bratislavy s centrom mesta (Rajská) a s hlavnou železničnou stanicou. Autobusová linka 65 zasa prepája Vrakuňu s ďalšími mestskými časťami východnej Bratislavy. V dopravnej špičke jazdí autobusová linka 75 spájajúca Vrakuňu so zdravotníckymi a školskými zariadeniami v Ružinove cez Bajkalskú smerom do Krasňan v Rači. „Je to naozaj široká ponuka spojov,“ zhodnotil podpredseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Milan Donoval.

TIOP Vrakuňa je prvým terminálom, ktorý ŽSR realizujú v Bratislave. S jeho výstavbou za 3,9 milióna eur sa začalo vlani koncom októbra. Avizovaných bolo viacero. V súčasnosti sa pracuje na projekte TIOP Lamačská brána (Bory) či TIOP Ružinov. V rámci plánov sa spomínajú aj terminály v Rači, Petržalke či na Železnej studničke.