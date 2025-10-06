Nemecký minister trvá na zákaze spaľovacích motorov v EÚ: Nové autá budú bez emisií od roku 2035

Nemecký minister životného prostredia Carsten Schneider odmieta výzvy na prehodnotenie plánovaného zákazu áut so spaľovacími motormi v EÚ od roku 2035. Mnohí dodávatelia sú z rôznych dôvodov pod tlakom, na druhej strane, mnohé spoločnosti sa už dávno prispôsobujú novým pravidlám týkajúcich sa klímy a tiež si zaslúžia istotu, uviedol politik zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Die Zeit. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Istota v plánovaní je kľúčová pre úspešné podnikanie, zdôraznil minister a dodal, že aj z ekonomického hľadiska je správne pokračovať v zvolenej ceste. „Od roku 2035 už nové autá v EÚ nebudú vypúšťať CO2 alebo výrobcovia budú platiť pokuty. Taká je súčasná právna situácia,“ uzavrel Schneider.
Vládna koalícia kresťanských a sociálnych demokratov v Berlíne zatiaľ nenašla zhodu v otázke plánového zákazu spaľovacích motorov v EÚ. Napríklad kancelár Friedrich Merz nedávno vyzval na prehodnotenie tohto cieľa, čo podporujú aj viacerí ďalší predstavitelia jeho konzervatívneho bloku CDU/CSU.