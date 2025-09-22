Nemecko zrýchľuje nasadenie dronov do armády: Priemysel reaguje na narastajúce hrozby

Nemecký letecký priemysel víta plány na zavedenie nových dronových systémov do ozbrojených síl. Iniciatíva predstavuje dôležitý signál v čase, keď ruské stíhačky takmer každý deň narušujú vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie (NATO), uviedla v pondelok výkonná riaditeľka Spolkového združenia leteckého a kozmického priemyslu (BDLI) Marie-Christine von Hahnová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Musíme rýchlo čeliť tejto akútnej hrozbe,“ zdôraznila von Hahnová, ktorá reagovala na vyjadrenia generálneho inšpektora nemeckých ozbrojených síl Carstena Breuera. Ten dal jasne najavo, že si želá urýchlené nasadenie nových zbraňových systémov, ktoré budú okrem iného slúžiť na obranu a boj s bezpilotnými lietadlami.
Je dôležité, aby politici, Bundeswehr a priemysel spojili sily v záujme posilnenia obranyschopnosti, vyzvala zástupkyňa BDLI. Nemecký letecký priemysel má podľa nej technologické kapacity a praktické skúsenosti, aby splnil svoje úlohy v bezpečnostnom partnerstve. „Nemecká technológia sa už veľmi úspešne používa na Ukrajine. Teraz je čas rozšíriť toto know-how po celej krajine,“ uzavrela von Hahnová.