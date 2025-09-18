Nemecko schválilo rekordný rozpočet: Viac peňazí na dôchodky, obranu aj investície

Dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag) vo štvrtok schválila štátny rozpočet na tento rok, ktorý počíta s výdavkami v celkovej výške približne 502,5 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Základný rozpočet obsahuje čisté pôžičky vo výške takmer 82 miliárd eur. Ďalšie desiatky miliárd pripadajú na osobitné fondy na obranu a infraštruktúru. Celkovo sa tak nový dlh zvýši na viac ako 140 miliárd eur. Schválený rozpočet je výnimočný, keďže bude platiť len niekoľko mesiacov. Po páde bývalej vládnej koalície a predčasných voľbách totiž najväčšia európska ekonomika od začiatku tohto roka funguje v rozpočtovom provizóriu. Diskusie o rozpočte na rok 2026, ktorý by mal byť schválený pred Vianocami, sa začnú v najbližších týždňoch.
Najväčšou výdavkovou položkou je oblasť práce a sociálnych vecí, na ktorú pripadá niečo vyše 190 miliárd eur alebo viac ako tretina celkového štátneho rozpočtu. Z toho je viac ako 122,5 miliardy eur vyčlenených na dôchodky. Rozpočet na obranu sa v roku 2025 v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil na 62 miliárd eur. Okrem toho je k dispozícii ďalších 24 miliárd eur v rámci špeciálneho obranného fondu. To znamená, že do obrany smeruje prvýkrát viac ako 86 miliárd eur.
Rozpočet ministerstva dopravy sa síce znižuje o šesť miliárd eur na 38,3 miliardy eur, zostáva však najväčšou investičnou položkou. V základnom rozpočte je na investície vyčlenených približne 23,7 miliardy eur. Ďalších 11,7 miliardy eur je k dispozícii v rámci osobitného fondu na rozvoj a údržbu infraštruktúry.