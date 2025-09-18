Nemecko investuje rekordných 500 miliárd eur do infraštruktúry a ochrany klímy: Kde skončia peniaze?

Dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag) vo štvrtok po mesiacoch príprav schválila vytvorenie osobitných fondov pre ochranu klímy a infraštruktúru v celkovej hodnote 500 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Prostriedky sa majú v nasledujúcich 12 rokoch použiť na investície do obnovy mostov a železničných tratí a na rozšírenie energetickej infraštruktúry a digitalizáciu. Časť bude smerovať aj do nemocníc, výskumu a vývoja, športových zariadení a vzdelávania. Zo sumy 500 miliárd eur financovanej na dlh pôjde 100 miliárd eur do osobitného Fondu pre klímu a transformáciu. Ďalších 100 miliárd eur by sa malo rozdeliť medzi spolkové krajiny.

V polovici marca Bundestag ešte v starom zložení dvojtretinovou väčšinou novelizoval ústavu a následne schválil historický mnohomiliardový finančný balík pre obranu a infraštruktúru.

